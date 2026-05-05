Izrael szuka sposobu na ocieplenie swojego wizerunku na świecie. MSZ planuje sprowadzić w tym roku 8 tys. chrześcijańskich influencerów na wycieczki służące kształtowaniu przychylnego postrzegania Izraela - poinformował dziennik "Israel Ha-Jom".

Badanie Pew Research Center z 2025 roku wykazało, że w większości analizowanych krajów opinia publiczna o Izraelu jest negatywna.

Jednym z głównych celów projektu jest, według ministerstwa, "wyprowadzenie młodych ludzi spod wpływu (antyizraelskiego - red.) dyskursu w mediach społecznościowych" - tak, by po powrocie do swoich krajów promowali pozytywne opinie na temat Izraela.

Po powołaniu pod koniec kwietnia specjalnego wysłannika ds. świata chrześcijańskiego jest to kolejny istotny krok izraelskiego MSZ na rzecz wzmocnienia relacji z - jak to określił "Israel Ha-Jom" - społecznością religijną najbardziej wspierającą Izrael.

Zaproszeni uczestnicy będą zwiedzać kraj i brać udział w szkoleniach dotyczących życia w Izraelu.

Kiepski wizerunek Izraela w wielu krajach

Wizerunek Izraela na świecie się pogarsza. Z badania Pew Research Center z 2025 r. wynika, że w ponad połowie z 24 badanych krajów większość osób dorosłych ma negatywne zdanie o tym państwie i jego władzach.

Choć Izrael był dotąd wspierany przez kraje zachodnie, takie jak USA, Wielka Brytania czy Niemcy, w Europie i części Azji dominuje dziś krytyczny odbiór, wynikający m.in. z działań izraelskiej armii podczas wojny w Strefie Gazy, w związku z którymi Izrael jest oskarżany o zbrodnie wojenne i ludobójstwo.

Choć Stany Zjednoczone pozostają najbliższym sojusznikiem Izraela, najnowsze badania pokazują zmianę nastrojów. Po raz pierwszy od 2001 r. więcej Amerykanów deklaruje sympatię dla Palestyńczyków (41 proc.) niż dla Izraelczyków (36 proc.), podczas gdy przed wybuchem wojny w Strefie Gazy proporcje były niemal odwrotne - wynika z opublikowanego w lutym sondażu Gallupa.

Izrael zaprasza i pokazuje

Izraelskie MSZ ocenia, że wizyty w kraju są najskuteczniejszym sposobem prezentowania Izraela zagranicznym odbiorcom. Dlatego - mimo wysokich kosztów i złożonej logistyki - zdecydowano się na realizację tego programu.

W 2025 r. na zaproszenie rządu do Izraela przybyło około 6,5 tys. liderów opinii z ponad 80 krajów - 12 razy więcej niż średnio w poprzednich latach.