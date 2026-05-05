Chińczyk Yize Wu sięgnął po tytuł mistrza świata w snookerze, pokonując w emocjonującym finale Anglika Shauna Murphy'ego 18:17. Turniej w Sheffield obfitował w rekordy i przełomowe momenty, również dla polskich zawodników, którzy zapisali się w historii tej prestiżowej imprezy.

Wielki finał snookerowych mistrzostw świata w Sheffield dostarczył kibicom niesamowitych emocji. Yize Wu, 22-letni snookerzysta z Chin, po niezwykle wyrównanej walce pokonał doświadczonego Anglika Shauna Murphy'ego 18:17. To pierwszy tytuł mistrza świata w karierze młodego Chińczyka, który dołączył do grona największych gwiazd tej dyscypliny. Warto przypomnieć, że przed rokiem po tytuł sięgnął inny reprezentant Chin - Zhao Xintong, co potwierdza rosnącą siłę snookera w Państwie Środka.

Shaun Murphy, 43-letni weteran, który triumfował w mistrzostwach świata w 2005 roku, po raz piąty wystąpił w finale tej prestiżowej imprezy. Niestety, po raz czwarty musiał uznać wyższość rywala. Finałowy pojedynek w Crucible Theatre był niezwykle zacięty i trzymał w napięciu do ostatniej bili.

Rekordowy półfinał i historyczne momenty

Tegoroczny turniej przeszedł do historii nie tylko ze względu na chińskie sukcesy. W półfinale Yize Wu zmierzył się z Markiem Allenem z Irlandii Północnej. Jeden z frejmów tego spotkania trwał aż 100 minut i 19 sekund, ustanawiając nowy rekord najdłuższej partii w historii mistrzostw świata.

Polacy piszą nową historię snookera

Mistrzostwa świata w Sheffield były również wyjątkowe dla polskich kibiców. 22-letni Antoni Kowalski jako pierwszy Polak w historii przebił się przez trzystopniowe kwalifikacje i wystąpił w głównej części turnieju. Jego debiut zakończył się w pierwszej rundzie, gdzie musiał uznać wyższość doświadczonego Walijczyka Marka Williamsa, przegrywając 4:10.

Jeszcze młodszy Michał Szubarczyk także zapisał się w annałach tej dyscypliny. 15-latek zdołał wygrać mecz w eliminacjach mistrzostw świata, pokonując trzykrotną mistrzynię globu kobiet Onyee Ng z Hongkongu 10:7. Tym samym został najmłodszym snookerzystą, który odniósł zwycięstwo w meczu tej rangi - miał dokładnie 15 lat, dwa miesiące i 25 dni.