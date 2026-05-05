Koszmarna seria Chelsea trwa

Wcześniej Chelsea Londyn poniosła szóstą z rzędu ligową porażkę, przegrywając na własnym stadionie z Nottingham Forest 1:3. Piłkarze ze Stamford Bridge nie mają już szans na zajęcie miejsca w pierwszej piątce, które gwarantowałoby udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. W tabeli zajmują dziewiątą lokatę.

Chelsea nie przegrała sześciu kolejnych spotkań ligowych od 1993 roku. Mogło być jeszcze gorzej. Dopiero w 93. minucie Joao Pedro trafił do siatki po spektakularnym strzale z przewrotki, przerywając serię sześciu meczów bez bramki, co nigdy nie zdarzyło się w 121-letniej historii klubu.

Co więcej, drużyna Nottingham Forest, choć walczy o utrzymanie w Premier League, a zwycięstwo w Londynie oddaliło ją od strefy spadkowej na sześć punktów, wystawiła rezerwowy skład w oczekiwaniu na czwartkowy mecz rewanżowy półfinału Ligi Europy z Aston Villą. Przystąpi do niego ze skromną zaliczką 1:0 z pierwszego spotkania u siebie.