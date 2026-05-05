Siedmiu mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich zostało zatrzymanych przez policjantów podczas skoordynowanej akcji na terenie Katowic, Siemianowic Śląskich i Warszawy. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bójki oraz obrotu narkotykami. Grozi im do 15 lat więzienia.

/ Policja Katowice /

Do zatrzymania siedmiu mężczyzn w wieku od 29 do 41 lat doszło 21 kwietnia w Katowicach. Według ustaleń śledczych wszyscy od lat działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców.

Grupa miała funkcjonować co najmniej od 2016 roku.

Jej członkowie są podejrzani między innymi o udział w bójce, która miała miejsce w 2016 roku na autostradzie A4 w Mysłowicach, a także o usiłowanie pobicia w grudniu 2021 roku pod jedną z katowickich galerii handlowych.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Siedmiu zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w bójce. Dodatkowo dwóch z nich - w wieku 31 i 38 lat - odpowie również za udział w obrocie narkotykami.

Sprawa ma jednak szerszy zasięg. Zarzuty przedstawiono także czterem innym mężczyznom w wieku od 32 do 49 lat, powiązanym z zatrzymanymi, którzy zostali doprowadzeni z zakładów karnych. Oni również odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz bójki.

Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec siedmiu zatrzymanych dozoru policyjnego oraz poręczeń majątkowych na łączną kwotę blisko 200 tysięcy złotych.

Za zarzucane czyny grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.