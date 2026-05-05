Rada Polityki Pieniężnej po dwudniowym posiedzeniu ogłosi w środę decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. RPP obniżyła stopy na początku marca. Jak będzie tym razem?

RPP podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję ws. stóp procentowych podczas dwudniowego posiedzenia.

Główny powód niepokoju to ostatni wzrost inflacji oraz przedłużający się konflikt w Zatoce Perskiej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Stopy procentowe na tym samym poziomie?

Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy bez zmian, ale zaostrzy retorykę. Ze względu na odnotowany ostatnio wzrost inflacji oraz przedłużający się konflikt w Zatoce Perskiej RPP będzie chciała zademonstrować, że jest w trybie podwyższonej czujności i że na ewentualne ryzyka, grożące wzrostem inflacji, jest gotowa zareagować nawet podwyżką stóp procentowych - powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Obniżka miała miejsce na początku marca, już po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej, jednak RPP wtedy jeszcze nie była w stanie uwzględnić wpływu konfliktu na inflację. W efekcie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, spadła z 4 proc. do 3,75 proc.

Lipiec będzie kluczowy?

Członkowie RPP wskazywali, że kluczowy może się okazać lipiec, kiedy zostanie opublikowana projekcja inflacyjna. Wtedy będzie można ocenić, na ile konflikt w Zatoce odbije się na inflacji i perspektywach wzrostu gospodarczego i czy będzie konieczność reagowania na presję inflacyjną ze strony cen paliw i energii - powiedział ekonomista ING BSK.

Przyznał, że obecnie niełatwo prognozować decyzje RPP do końca roku.

Można wyobrazić sobie zarówno scenariusz z podwyżkami stóp procentowych, jak i z ich obniżkami, jeśli tylko konflikt w Zatoce zostałby szybko zakończony - wskazał Adam Antoniak.