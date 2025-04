Fabryka amunicji wielkokalibrowej może powstać w Słupi Koneckiej w województwie świętokrzyskim. Projekt o wartości ok. 100 mln zł zamierza zrealizować AMC Global Group. Produkcja ma ruszyć na przełomie 2026 i 2027 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / CHARLY TRIBALLEAU / AFP / East News

W Słupi Koneckiej (woj. świętokrzyskie) ma powstać fabryka produkującą amunicję kalibru 155 i 120 mm

Zatrudnienie może tam znaleźć ok. 100 osób

Produkcja ma ruszyć na przełomie 2026 i 2027 r.

Obiekt ma działać całodobowo

Nowy kompleks produkcyjno-usługowy zostanie zlokalizowany na 12-hektarowej działce pomiędzy miejscowościami Mnin i Wólka, na terenach rolnych i częściowo zalesionych.

Podpisaliśmy umowę kooperacyjną z inwestorem, dysponujemy odpowiednim terenem, wcześniej przeznaczonym pod budowę strzelnicy - powiedział PAP wójt Słupi Koneckiej Robert Wielgopolan.

Jak dodał, pierwotny projekt nie doszedł do skutku z powodu braku dofinansowania. Dziś mamy szansę na znacznie większe przedsięwzięcie, które wpisuje się w potrzeby międzynarodowego rynku obronnego - zaznaczył.

Jaka amunicja będzie produkowana w Słupi Koneckiej?

Według zapowiedzi inwestora fabryka będzie produkować amunicję kalibru 155 mm i 120 mm, których zapotrzebowanie wzrosło m.in. w związku z wojną w Ukrainie. Zakład zostanie wyposażony w dwie automatyczne linie produkcyjne oraz inteligentne systemy sterowania oparte na technologiach Przemysłu 4.0. Planowana roczna produkcja ma wynieść 120 tys. kompletów amunicji.

Wśród procesów technologicznych zaplanowano m.in. spawanie, montaż korpusu, napełnianie, kontrolę rentgenowską i malowanie. Obiekt ma działać w trybie całodobowym, w oparciu o koncepcję "podążania za słońcem", zsynchronizowaną z pracą innych zakładów inwestora na świecie. Zatrudnienie w fabryce ma znaleźć około 100 osób. Przedsiębiorstwo pokryje również koszty budowy drogi dojazdowej i uzbrojenia terenu w niezbędne media.

Teren inwestycji jest oddalony od zabudowań, ale blisko mediów technicznych - to bardzo dobra lokalizacja pod tego typu działalność - ocenił wójt Wielgopolan. Jak dodał, gmina przygotowuje uchwałę w sprawie długoletniej dzierżawy gruntu. Inwestor zobowiązał się do realizacji formalności środowiskowych i planistycznych, a samorząd deklaruje wsparcie w procesie administracyjnym. Wartość projektu szacowana jest na ok. 100 mln zł.

Produkcja amunicji artyleryjskiej w Europie / Mateusz Krymski / PAP

Przy fabryce może powstać centrum szkoleniowe

Jak wynika z informacji AMC Global Group, kompleks będzie zawierał także magazyn ogólny, magazyny komponentów oraz nowoczesne zaplecze socjalne. Zastosowane rozwiązania technologiczne mają zapewnić wysoką precyzję, efektywność i elastyczność produkcji, dostosowanej do zmieniających się potrzeb.

Wójt poinformował również, że w dłuższej perspektywie przy fabryce może powstać centrum szkoleniowe. To mógłby być ośrodek oferujący zajęcia m.in. dla uczniów szkół średnich i cywilów. Myślimy też o funkcjach hotelowych oraz wykorzystaniu jednego z naszych budynków - planowanej kiedyś szkoły - do celów szkoleniowych - powiedział.

Kontakt z AMC nawiązano przy okazji rozmów o strzelnicy. Przedstawiciele firmy odwiedzili teren, ocenili go bardzo pozytywnie, a projekt szybko nabrał nowego, strategicznego wymiaru - podsumował Wielgopolan.

W opinii inwestora, nowy zakład będzie "ważnym wzmocnieniem europejskiej bazy przemysłu obronnego" i kolejnym etapem rozwoju technologii związanych z amunicją 155 mm.

AMC Global Group to rozwijające się konsorcjum w sektorze zbrojeniowym. Z projektem związane są osoby z doświadczeniem w polskim przemyśle obronnym, m.in. Przemysław Kowalczuk, były członek zarządu Mesko SA. Grupa została założona w 2024 roku.