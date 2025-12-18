​Od marca 2026 roku kielczanie nie kupią w nocy alkoholu w żadnym ze sklepów, za wyjątkiem lokali gastronomicznych. Decyzję w sprawie nocnej prohibicji na terenie całego miasta podjęli w czwartek tamtejsi radni.

Kieleccy radni przyjęli uchwałę zakazującą nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie całego miasta (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Kieleccy radni przyjęli uchwałę zakazującą nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie całego miasta od 1 marca 2026 r. w godzinach 22:00-6:00 (nie dotyczy lokali gastronomicznych).

Decyzja została poprzedzona konsultacjami społecznymi - ponad 86 proc. uczestników poparło zakaz, a 92 proc. wskazało na potrzebę systemowego rozwiązania problemu zakłócania porządku przez osoby pod wpływem alkoholu.

Zwolennicy uchwały liczą na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, przeciwnicy obawiają się negatywnego wpływu na przedsiębiorców i wzrostu nielegalnego handlu alkoholem.

Radni z Kielc podczas czwartkowej sesji przyjęli uchwałę ograniczającą nocną sprzedaż alkoholu na terenie całego miasta. Zakaz będzie obowiązywał od 1 marca 2026 r. w godzinach 22:00-6:00 obejmie wszystkie punkty handlowe, z wyłączeniem lokali gastronomicznych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw było dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości - Jarosław Karyś i Piotr Kisiel, a od głosu wstrzymały się trzy osoby: Elżbieta Hermanowska i Wiesław Koza (PiS) oraz Kamil Żurek (KO). Jeden radny był nieobecny.

Decyzję poprzedziły konsultacje społeczne

Inicjatywa wprowadzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu wyszła w sierpniu br. ze strony klubu Perspektywy. Wprowadzenie jej do porządku obrad poprzedziły konsultacje społeczne. Z danych przedstawionych przez miasto wynika, że w konsultacjach wzięło udział 545 pełnoletnich osób. Ponad 86 proc. respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu.

Dodatkowo ankieta dotycząca ewentualnego wznowienia izby wytrzeźwień, w której uczestniczyło 666 osób, wykazała, że 69 proc. badanych popiera taki pomysł. Jednocześnie 92 proc. ankietowanych wskazało na potrzebę systemowego rozwiązania problemu osób pod wpływem alkoholu zakłócających porządek publiczny.

Argument za i przeciw

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Anna Mazur-Kałuża (Perspektywy) podkreśliła w rozmowie z PAP, że podobne regulacje funkcjonują już w ponad 180 samorządach w Polsce. Przypomniała również, że od lipca 2020 r. w Kielcach obowiązuje ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych. Nowa uchwała rozszerza te zasady na wszystkie punkty handlowe z wyłączeniem lokali gastronomicznych.

Radna wskazała, że doświadczenia innych miast oraz opinie terapeutów uzależnień pokazują, iż nocnymi klientami sklepów z alkoholem są najczęściej osoby uzależnione lub nadużywające alkoholu. Zdaniem wnioskodawców ograniczenie sprzedaży alkoholu może ograniczyć problemy związane z nocnymi zakłóceniami porządku publicznego oraz zmniejszyć liczbę nietrzeźwych pacjentów trafiających na szpitalne oddziały ratunkowe.

Przeciwnicy uchwały argumentowali, że wprowadzenie zakazu może uderzyć w przedsiębiorców i ograniczać konkurencję. Radni PiS zwracali uwagę na ryzyko powstawania nielegalnego handlu alkoholem oraz podnosili.

