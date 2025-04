"Gdynio! Opowiedz nam swoją historię" – mówią osoby związane z Fundacją Szerszy Kadr. Podmiot zamierza przygotować film i publikację z okazji 100-lecia Gdyni. "Wspomnienia dziadka, babci, mamy czy taty nie muszą trafić do szafy" – podkreślono, zachęcając do dzielenia się momentami, które warto ocalić od zapomnienia. Projekt powstaje dzięki budżetowi obywatelskiemu.

Zdjęcie ilustracyjne / Fundacja Szerszy Kadr / Materiały prasowe

Fundacja Szerszy Kadr przygotowuje film na 100-lecie Gdyni

Jego podstawą mają być historie, którymi podzielą się sami mieszkańcy

"Czekamy na historie od każdego" - mówią organizatorzy

"Historia dzielnic Gdyni w opowieściach jej mieszkańców na tle 100 lat miasta" to projekt, który powstał w ramach jubileuszowego budżetu obywatelskiego. Jego pomysłodawcami są Monika Rak, Emilia Rogała i Bogdan Okuniewski.

Chcemy opowiedzieć, jak Gdynia zmieniała się przez ostatnie sto lat. Czekamy na historie od każdego, zarówno od osób, które się tu urodziły, od osób, które są od pokoleń w tym mieście, ale także tych, które tu przyjechały, z Gdynią wiążą swoją przyszłość, mają do niej jakieś uczucia. Chcemy historii prawdziwych, historii ludzi, którzy tu mieszkali i nadal mieszkają - opowiada Paulina Kubica z Fundacji Szerszy Kadr.

Wszystkie opowieści zostaną zebrane w całość. Powstanie z nich film i publikacja. Pomysłodawcy chcą, żeby te historie nie zniknęły - żeby można było do nich wracać i pokazywać je kolejnym pokoleniom. Powstanie swoista kapsuła czasu.

To terabajty zapisów. Osób, z którymi muszę, z którymi chcę porozmawiać, jest naprawdę bardzo dużo, to już są trzycyfrowe liczby. Niektóre zaskakują. Rozmawialiśmy np. z panią, która pamięta wojnę, opowiadała o niej tak drobiazgowo, jakby działo się to wczoraj. To wydarzenia, które przeżyła, gdy miała sześć lat, które zachowała w pamięci i którymi podzieliła się z nami - dodaje Paulina Kubica.

Do projektu można nadal dołączyć. Może to dotyczyć zarówno własnych wspomnień, jak i tych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, również z życia codziennego.

Cały czas zapraszamy do udziału w projekcie. To właśnie ludzie sobą, swoimi historiami, budują Gdynię. Film powstanie do końca tego roku. Moją nadzieją jest, że miasto będzie ten film pokazywać na stulecie Gdyni i że stanie się on wizytówką miasta na kolejne sto lat - dodaje Kubica.

Do projektu można się zgłosić mailowo pod adresem: fundacjaszerszykadr@gmail.com lub telefonicznie: 662 293 497.

Najlepiej zrobić to do końca lipca, ale później przekazane historie także zostaną przyjęte.