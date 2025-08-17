Na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Zawada (Świętokrzyskie) zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zginęła, a jedna jest ranna. Policja zorganizowała objazdy.

Do wypadku doszło w niedzielę o godz. 15:45 na drodze krajowej nr 74 w Zawadzie w powiecie opatowskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Pierwsze informacje mówiły o trzech osobach rannych. Okazało się jednak, że jeden z kierowców zginął, a drugi został ranny.

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący osobowym volkswagenem 48-letni mężczyzna nie zachował należytej ostrożności, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu trasą krajową 20-letniemu kierowcy osobowego volvo. Doszło do zderzenia obu pojazdów. Kierowca volkswagena poniósł śmierć na miejscu - powiedziała PAP mł.asp. Monika Żurek z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

20-letni kierowca volvo, który doznał urazu głowy i kręgosłupa, został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Trasa jest całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazdy: na rondzie w Wyszmontowie DK79 do Ożarowa - DW755 - powrót na DK74 w miejscowości Zawada. W przeciwnym kierunku tą samą drogą w odwrotnej kolejności.

Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin.