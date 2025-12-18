Policja zatrzymała kobietę z gminy Waśniów w województwie świętokrzyskim, która mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie wiozła samochodem swojego... 4-letniego syna. Zanim trafiła w ręce policji, zainterweniował przypadkowy świadek.

Pijana 36-latka wiozła 4-letniego syna samochodem. Miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie / KWP Kielce / Policja

We wtorek po południu do policjantów z komisariatu w Rakowie (powiat kielecki) wpłynęło zgłoszenie, które zaniepokoiło mundurowych. 42-letni mężczyzna zaalarmował policję, że na trasie między Łagowem a Nową Słupią dostrzegł auto jadące co najmniej podejrzanie.

Przypuszczał, że kierowca może być pod wpływem alkoholu.

Pijana kobieta wiozła 4-letnia syna KWP Kielce / Policja

Jak informuje policja, mężczyzna wykorzystał moment nieuwagi 36-letniej kobiety, która kierowała samochodem. Gdy zatrzymała się na poboczu, zabrał jej kluczyki, a następnie poczekał na przyjazd policji.

Kobieta miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Wiozła 4-letniego syna

Podejrzenia 42-latka szybko się potwierdziły. Test trzeźwości kobiety wykazał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Co więcej, okazało się też, że w takim stanie wiozła... zaledwie 4-letniego synka. Kobieta została zatrzymana przez policję, chłopiec zaś, który nie potrzebował pomocy medycznej, został przekazany pod opiekę rodziny.

Kobieta może trafić do więzienia na 5 lat

36-latka, jak tylko wytrzeźwiała, usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia przewożonego syna na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej za to do 5 lat więzienia.



