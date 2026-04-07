Policjanci z Hajnówki i Białegostoku zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym od 2012 roku. Przez 14 lat ukrywał się w Wielkiej Brytanii. Wpadł podczas postoju autobusu na dworcu w Ostrołęce.

Przed wymiarem sprawiedliwości trudno się ukryć. Dowodem na to jest historia 53-letniego mieszkańca gminy Narewka (woj. podlaskie), który przez lata pozostawał poza zasięgiem polskich organów ścigania.

Od 2012 roku był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim za kradzież z włamaniem. Przez 14 lat ukrywał się na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie skutecznie unikał odpowiedzialności.



Dzięki wnikliwej pracy funkcjonariuszy z Hajnówki oraz Białegostoku udało się ustalić dokładną datę powrotu mężczyzny do Polski oraz środek transportu, którym miał podróżować.

Policjanci dowiedzieli się, że 53-latek z Londynu na Podlasie będzie jechał autobusem.





Zatrzymanie na dworcu w Ostrołęce

Podczas postoju autobusu na dworcu w Ostrołęce funkcjonariusze przystąpili do działania. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do aresztu.

Następnego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe dwa lata.