Nietypowa interwencja policji w Toruniu. W minioną sobotę przed północą służby zostały wezwane do zdarzenia przy moście im. gen. J. Piłsudskiego. Zgłoszenie dotyczyło nagiego mężczyzny spacerującego w okolicy. Zatrzymany okazał się 25-letnim studentem z Zimbabwe. Dzisiaj do straży granicznej ma trafić wniosek o deportację mężczyzny.

W sobotę, 4 kwietnia, tuż przed północą, policjanci z Torunia otrzymali nietypowe zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca. 

Z relacji świadka wynikało, że w okolicy mostu im. gen. J. Piłsudskiego spaceruje nagi, ciemnoskóry mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce, gdzie zatrzymali opisywaną osobę.

Zachowanie zatrzymanego wzbudziło niepokój policjantów, dlatego na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Załoga medyczna zdecydowała o przewiezieniu mężczyzny do specjalistycznej placówki zdrowia. 

Jak się okazało, zatrzymany to 25-letni student z Zimbabwe, który przebywał w Polsce.

Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna spacerował nago po moście.

Decyzja o deportacji

Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności policja skierowała wniosek o deportację mężczyzny. 

"We wtorek 25-latek zostanie doprowadzony do placówki straży granicznej z wnioskiem policji o deportację" - poinformowały służby. 

Aktualnie student przebywa w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

