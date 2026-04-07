Nietypowa interwencja policji w Toruniu. W minioną sobotę przed północą służby zostały wezwane do zdarzenia przy moście im. gen. J. Piłsudskiego. Zgłoszenie dotyczyło nagiego mężczyzny spacerującego w okolicy. Zatrzymany okazał się 25-letnim studentem z Zimbabwe. Dzisiaj do straży granicznej ma trafić wniosek o deportację mężczyzny.
W sobotę, 4 kwietnia, tuż przed północą, policjanci z Torunia otrzymali nietypowe zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca.
Z relacji świadka wynikało, że w okolicy mostu im. gen. J. Piłsudskiego spaceruje nagi, ciemnoskóry mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce, gdzie zatrzymali opisywaną osobę.