Lekarz z województwa śląskiego stanie przed sądem pod zarzutem popełnienia blisko 100 przestępstw związanych z wystawianiem fałszywej dokumentacji medycznej dotyczącej rzekomego leczenia onkologicznego. Według ustaleń śledczych za wystawienie nieprawdziwych zaświadczeń przyjmował łapówki o łącznej wartości prawie miliona złotych. Na ławie oskarżonych zasiądą także 23 inne osoby, które miały wręczać korzyści majątkowe w zamian za sfałszowane dokumenty.

Jak wynika z ustaleń śledztwa proceder trwał od 2005 do 2024 roku.

Lekarz, pełniąc funkcję publiczną, wystawiał dokumentację medyczną poświadczającą nieprawdę, dotyczącą rzekomego, wieloletniego i specjalistycznego leczenia onkologicznego łącznie 30 osób.

Fałszywe dokumenty pomagały unikać więzienia

Sfałszowana dokumentacja była wykorzystywana w postępowaniach karnych prowadzonych wobec tych osób. Dzięki niej oskarżeni lub podejrzani mogli uzyskiwać korzystne decyzje procesowe, takie jak odroczenie wykonania kary, przerwy w jej odbywaniu czy uchylenie tymczasowego aresztowania.

W wielu przypadkach osoby skazane na wieloletnie kary pozbawienia wolności unikały ich odbycia, powołując się na rzekome zagrożenie życia lub zdrowia.

Wyłudzenia z NFZ na setki tysięcy złotych

Śledczy ustalili także, że lekarz pobierał nienależne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia za fikcyjne leczenie. Łączna wartość bezpodstawnie uzyskanych środków przekroczyła 440 tysięcy złotych.

Lekarz został oskarżony o popełnienie łącznie 96 przestępstw, w tym przyjmowanie korzyści majątkowych o łącznej wartości 995 tysięcy złotych, poświadczanie nieprawdy w dokumentacji medycznej, jej przerabianie, utrudnianie postępowania karnego oraz oszustwa na szkodę NFZ.

Pozostałe 23 osoby odpowiedzą m.in. za wręczanie korzyści majątkowych, podżeganie do wystawiania fałszywej dokumentacji oraz posługiwanie się nierzetelną dokumentacją w postępowaniach karnych.

Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat więzienia. Akt oskarżenia obejmujący 24 osoby trafił pod koniec marca do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód.