Pożar hotelu przy ulicy Grodzieńskiej w Siemiatyczach w województwie podlaskim o poranku w czwartek został opanowany. Strażacy przez całą noc walczyli z ogniem. Jak przekazał RMF FM dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na miejscu jest jest jeszcze ok. 25 strażackich zastępów. Na szczęście w hotelu nikogo nie było i nikt nie został poszkodowany.

Pożar hotelu przy ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach, 25.12.2025 / Zdjęcie nadesłane przez słuchaczkę/Shutterstock / RMF FM

W nocy ze środy na czwartek przy ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach w województwie podlaskim doszło do pożaru hotelu. Informację, którą dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM potwierdzili nam strażacy.

O poranku dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach poinformował, że miejsce pojawienia się ognia zostało zlokalizowane. Teraz trwają pracę rozbiórkowe.

Ewakuacja nie była konieczna, gdyż na szczęście w hotelu nikogo nie było.

/ Zdjęcie nadesłane do redakcji / RMF FM