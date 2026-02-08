Czy PSL jest nakłanianie przez PiS do zerwania koalicji rządowej? Czy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty niepotrzebnie zaostrzył spór z USA? A może to ambasador USA powinien zostać wezwany do MSZ? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 posła PSL Marka Sawickiego. Zapraszamy!

Marek Sawicki, poseł PSL / Mikołaj Poruszek / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Końcówka ubiegłego tygodnia obfitowała w liczne wydarzenia, które podgrzały temperaturę w polskiej polityce. Najpierw dziennik "Rzeczpospolita" doniósł, że politycy PSL mieli znów otrzymać propozycję, by stworzyć rząd techniczny z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele. Za tą ofertą mają stać rzekomo Amerykanie.

Następnie Thomas Rose, ambasador USA w Polsce, wdał się w spór z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Dyplomata ogłosił zerwanie kontaktów dyplomatycznych z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym z powodu jego krytyki Donalda Trumpa. Sytuacja ta wywołała napięcia w relacjach między Polską a USA

Czy PSL jest nakłanianie przez PiS do zerwania koalicji rządowej? Czy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty niepotrzebnie zaostrzył spór z USA? A może to ambasador USA powinien zostać wezwany do MSZ?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>