Lindsey Vonn przeszła operację złamanej lewej nogi - poinformował szpital w Treviso, gdzie przebywa słynna narciarka alpejska. Amerykanka miała poważny wypadek w trakcie zjazdu na igrzyskach olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo. Wcześniej Alex Hoedlmoser, trener konkurencji szybkościowych w amerykańskiej kadrze alpejczyków, przekazał, że Vonn "najwyraźniej ma złamane podudzie". Jej stan jest monitorowany na oddziale intensywnej opieki; nie ma zagrożenia dla jej życia - podała agencja Reutera.
Lindsey Vonn jadąca jako 13. zawodniczka, upadła na początku trasy, po około 13 sekundach jazdy - wynika z wyliczeń. Zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut opatrywali ją ratownicy, po czym śmigłowiec zabrał ją do szpitala.
To zdecydowanie ostatnia rzecz, jaką chcieliśmy tutaj zobaczyć. Kiedy dochodzi do czegoś takiego, oczywiście każdy na nadzieję, że nic poważnego się nie stało, ale to było przerażające. Dodatkowym złym znakiem był widok rozkładanych noszy - powiedziała stacji NBC siostra Vonn, Karin Kildow.