5 osób trafiło do szpitala po zderzeniu dwóch aut w Ludźmierzu w Małopolsce. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci.
Wypadek miał miejsce ok. godz. 18 na drodze wojewódzkiej nr 957 w Ludźmierzu w powiecie nowotarskim.
W jednym z aut uczestniczących w zderzeniu jechał mężczyzna w wieku ok. 30 lat. W drugim była kobieta z trójką dzieci w wieku 11, 6 i ok. 2 lat.
Wszystkie osoby zostały zabrane do szpitala - poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Na miejscu wypadku pracuje 15 strażaków, ratownicy medyczni oraz policja. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.