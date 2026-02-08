5 osób trafiło do szpitala po zderzeniu dwóch aut w Ludźmierzu w Małopolsce. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci.

Wypadek miał miejsce ok. godz. 18 na drodze wojewódzkiej nr 957 w Ludźmierzu w powiecie nowotarskim.

W jednym z aut uczestniczących w zderzeniu jechał mężczyzna w wieku ok. 30 lat. W drugim była kobieta z trójką dzieci w wieku 11, 6 i ok. 2 lat.

Wszystkie osoby zostały zabrane do szpitala - poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.



Na miejscu wypadku pracuje 15 strażaków, ratownicy medyczni oraz policja. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.