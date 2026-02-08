Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko - wybitny aktor i pedagog. Informację o jego śmierci przekazała PAP rodzina artysty. Linde-Lubaszenko miał 86 lat.

Edward Linde-Lubaszenko na zdj. z 2019 r. / Piotr Molecki / East News

Edward Linde-Lubaszenko zagrał w ponad 70 filmach - m.in. w "Psach" Władysława Pasikowskiego, "Liście Schindlera" Stevena Spielberga, "Poranku kojota" Olafa Lubaszenki i "Róży" Wojciecha Smarzowskiego.

Wystąpił też w ponad 110 przedstawieniach teatralnych i ponad 80 spektaklach Teatru Telewizji.

Bogusław Linda i Edward Linde-Lubaszenko na planie filmu "Psy 2. Ostatnia krew" Władysława Pasikowskiego / Afa Pixx/Krzysztof Wellman / PAP

Od 1973 r. Linde-Lubaszenko związany był z Teatrem Starym w Krakowie. Był ojcem aktora i reżysera Olafa Lubaszenki i dziadkiem aktorki Marianny Linde.

"Żegnaj, Tato" - napisał w mediach społecznościowych Olaf Lubaszenko, załączając czarno-białe zdjęcie swojego ojca.

Instagram Post

Linde-Lubaszenko był wieloletnim wykładowcą Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie pełnił między innymi funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego. W roku 1991 z rąk prezydenta Lecha Wałęsy odebrał nominację profesorską. W roku 2024 został odznaczony Złotym Krzyżem Gloria Artis.

Edward Linde-Lubaszenko / Art Service 2 / PAP

W ostatnich latach Edward Linde-Lubaszenko pojawiał się na ekranie w takich produkcjach jak m.in. "Psy 3. W imię zasad", "Futro z misia", czy "Receptura".

Wkrótce więcej na ten temat