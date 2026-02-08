Uwaga na nową metodę oszustów - "na Poradnik bezpieczeństwa". Przestępcy mogą próbować wyłudzić pieniądze, dane osobowe lub uzyskać dostęp do mieszkań. "Nikt nie ma prawa żądać opłat, danych osobowych (np. numeru PESEL) ani wejścia do mieszkania pod pretekstem jego (Poradnika bezpieczeństwa) przekazania" - ostrzegają służby.

Nowa metoda oszustów "na Poradnik bezpieczeństwa" (zdjęcie ilustracyjne) / Lukasz Gdak/East News / Shutterstock

Fałszywi dystrybutorzy Poradnika bezpieczeństwa

Oszuści mogą kontaktować się bądź przychodzić do mieszkań czy domów i żądać opłat czy podania danych osobowych, takich jak numer PESEL. Niektórzy mogą nawet próbować wchodzić do domów i mieszkań pod pretekstem np. przekazania poradnika, czy przeprowadzenia "kontroli".

"Nie są dystrybuowane żadne ulotki, formularze ani inne materiały. Ani policja, ani żadna inna instytucja nie prowadzi kontroli domowych w związku z poradnikiem" - ostrzega policja.

"Nie ma żadnych 'kontroli' mieszkań. Poradnik jest materiałem edukacyjnym, nie nakłada na Ciebie żadnych obowiązków" - przypomina resort spraw wewnętrznych.

Poradnik bezpieczeństwa - sygnowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - to jedyny oficjalnie dystrybuowany materiał.

"W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się ze swoim dzielnicowym, który udzieli rzetelnych informacji i pomoże ocenić sytuację" - przekazała policja.