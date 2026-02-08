Uwaga na nową metodę oszustów - "na Poradnik bezpieczeństwa". Przestępcy mogą próbować wyłudzić pieniądze, dane osobowe lub uzyskać dostęp do mieszkań. "Nikt nie ma prawa żądać opłat, danych osobowych (np. numeru PESEL) ani wejścia do mieszkania pod pretekstem jego (Poradnika bezpieczeństwa) przekazania" - ostrzegają służby.

Fałszywi dystrybutorzy Poradnika bezpieczeństwa

Oszuści mogą kontaktować się bądź przychodzić do mieszkań czy domów i żądać opłat czy podania danych osobowych, takich jak numer PESEL. Niektórzy mogą nawet próbować wchodzić do domów i mieszkań pod pretekstem np. przekazania poradnika, czy przeprowadzenia "kontroli".

"Nie są dystrybuowane żadne ulotki, formularze ani inne materiały. Ani policja, ani żadna inna instytucja nie prowadzi kontroli domowych w związku z poradnikiem" - ostrzega policja.

"Nie ma żadnych 'kontroli' mieszkań. Poradnik jest materiałem edukacyjnym, nie nakłada na Ciebie żadnych obowiązków" - przypomina resort spraw wewnętrznych.

Poradnik bezpieczeństwa - sygnowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - to jedyny oficjalnie dystrybuowany materiał.

"W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się ze swoim dzielnicowym, który udzieli rzetelnych informacji i pomoże ocenić sytuację" - przekazała policja.

Co zrobić w przypadku podejrzenia oszustwa?

"Wszelkie ogłoszenia o rzekomych kontrolach, próby wyłudzeń lub wizyty osób podających się za dystrybutorów materiałów należy traktować jako próbę oszustwa i niezwłocznie zgłaszać policji" - apelują mundurowi.

Warto także ostrzegać bliskich i sąsiadów, zwłaszcza osoby starsze, które mogą być szczególnie narażone na tego typu przestępstwa. Dbanie o własne bezpieczeństwo i czujność to najlepsza ochrona przed oszustami.

Czym jest Poradnik bezpieczeństwa?

Poradnik bezpieczeństwa to element programu ochrony ludności i obrony cywilnej, przygotowany wspólnie przez MSWiA, MON i RCB. Ma na celu zwiększenie świadomości obywateli w zakresie bezpieczeństwa. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak awarie, blackout, klęski żywiołowe czy zagrożenia hybrydowe. 

Spora część poradnika poświęcona jest powszechnemu obowiązkowi obrony ojczyzny, roli poszczególnych instytucji oraz społeczeństwa w czasie kryzysu.

Poradnik jest dostępny od kilku miesięcy także w wersji cyfrowej pod adresem: http://poradnikbezpieczenstwa.gov.pl w kilku wersjach językowych.

Nad stworzeniem poradnika kryzysowego MSWiA, MON i RCB pracowały od początku ubiegłego roku. W prace zaangażowano prawie 60 ekspertów. Broszura wzorowana jest m.in. na podobnym poradniku wydanym przez rząd Szwecji.