Co najmniej sześć osób zginęło, a siedem zostało rannych w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego w Trypolisie na północy Libanu poinformował wieczorem mer Abdel Hamid Karrimeh. Nie wiadomo jeszcze, ile osób może nadal znajdować się pod gruzami.

W budynku mieszkały 22 osoby

Pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny zawalił się w niedzielę w mieście Trypolis na północy Libanu. Mieszkały w nim 22 osoby - przekazał szef służb ratunkowych libańskiej obrony cywilnej.

Jak poinformował mer miasta Abdel Hamid Karrimeh, w wyniku zawalenia zginęło co najmniej sześć osób, a siedem zostało rannych. Wcześniejszy bilans mówił o zmarłej kobiecie i dziecku. Nie wiadomo jeszcze, ile osób nadal znajduje się pod gruzami.

Budynek znajdował się w dzielnicy Bab Tabbaneh, jednej z najuboższych w Trypolisie. Mieszkańcy od dawna skarżyli się władzom na fatalny stan budynków mieszkalnych, będący rezultatem wieloletnich zaniedbań. Trypolis to drugie co do wielkości miasto Libanu.

Zawalenia budynków w Trypolisie

Zawalenia budynków w tym mieście zdarzają się w biedniejszych dzielnicach niestety stosunkowo często. To efekt niskich standardów budowlanych i braku inwestycji w zabezpieczenia budynków.

Poprzedni taki wypadek miał miejsce zaledwie w zeszłym tygodniu. Zginęły wówczas dwie osoby, ojciec z córką

Do wcześniejszego zawalenia doszło 7 stycznia, wtedy nikt nie zginął. Z kolei w piątek ewakuowano budynek stojący tuż obok miejsca wspomnianego zawalenia sprzed miesiąca.

Dwa tygodnie temu stacja Al-Dżazira podała, że z powodu fatalnego stanu technicznego co najmniej 700 budynków w Trypolisie jest zagrożonych zawaleniem.