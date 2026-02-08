Co najmniej sześć osób zginęło, a siedem zostało rannych w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego w Trypolisie na północy Libanu poinformował wieczorem mer Abdel Hamid Karrimeh. Nie wiadomo jeszcze, ile osób może nadal znajdować się pod gruzami.

Liban. Zawalił się budynek mieszkalny, są ofiary śmiertelne i ranni (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W budynku mieszkały 22 osoby

Pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny zawalił się w niedzielę w mieście Trypolis na północy Libanu. Mieszkały w nim 22 osoby - przekazał szef służb ratunkowych libańskiej obrony cywilnej.

Jak poinformował mer miasta Abdel Hamid Karrimeh, w wyniku zawalenia zginęło co najmniej sześć osób, a siedem zostało rannych. Wcześniejszy bilans mówił o zmarłej kobiecie i dziecku. Nie wiadomo jeszcze, ile osób nadal znajduje się pod gruzami.



Budynek znajdował się w dzielnicy Bab Tabbaneh, jednej z najuboższych w Trypolisie. Mieszkańcy od dawna skarżyli się władzom na fatalny stan budynków mieszkalnych, będący rezultatem wieloletnich zaniedbań. Trypolis to drugie co do wielkości miasto Libanu.