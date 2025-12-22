W Myszkowie doszło do pożaru na terenie jednego z zakładów produkcyjnych. Jak przekazała nam straż pożarna, jedna osoba została poszkodowana.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
W poniedziałkowe popołudnie doszło do pożaru zakładu produkcyjnego przy ul. Partyzantów w Myszkowie (woj. śląskie).
Jak przekazała nam straż pożarna, zapaliła się pianka techniczna, co było powodem dużego zadymienia w obiekcie.
Przed przybyciem strażaków z budynku ewakuowało się 120 osób.
Jedna osoba została poszkodowana.
W akcji gaśniczej uczestniczy siedem zastępów straży pożarnej.
Informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.