W Myszkowie doszło do pożaru na terenie jednego z zakładów produkcyjnych. Jak przekazała nam straż pożarna, jedna osoba została poszkodowana.

W poniedziałkowe popołudnie doszło do pożaru zakładu produkcyjnego przy ul. Partyzantów w Myszkowie (woj. śląskie).

Jak przekazała nam straż pożarna, zapaliła się pianka techniczna, co było powodem dużego zadymienia w obiekcie.

Przed przybyciem strażaków z budynku ewakuowało się 120 osób.

Jedna osoba została poszkodowana.

W akcji gaśniczej uczestniczy siedem zastępów straży pożarnej.

