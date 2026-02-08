Polityk Partii Socjalistycznej Antonio Jose Seguro wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Portugalii - wynika z sondażu exit poll ośrodka badawczego Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego. Jego rywalem był lider populistyczno-prawicowej partii Chega Andre Ventura.

Antonio Jose Seguro / JOSE COELHO / PAP/EPA

Zgodnie z badaniem exit poll na Seguro zagłosowało od 68 do 73 proc. wyborców, a na Venturę - od 27 do 32 proc. Frekwencja wyniosła od 52 do 58 proc.



Andre Ventura w lokalu wyborczym / TIAGO PETINGA / PAP/EPA

Głosowanie odbywało się w trudnych warunkach atmosferycznych w związku z utrzymującym się nad Portugalią orkanem Marta. W całym kraju panuje chaos komunikacyjny wynikający z licznych powodzi.

W kilku miejscowościach, m.in. w Valadzie i Ereirze na zachodzie kraju, Portugalczycy dotarli do lokali wyborczych dzięki łodziom motorowym udostępnionym przez wojsko.

Niektórzy wyborcy docierali na głosowanie łodziami / ANDRE KOSTERS / PAP/EPA

Antonio Jose Seguro wygrał również pierwszą turę wyborów z wynikiem 31,1 proc. Andre Ventura otrzymał w niej 23,5 proc. głosów.