Komu przysłużyły się słowa Toma Rose’a o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym? Czy Stany Zjednoczone chcą rozgrywać polskich polityków, a może wręcz wpływać na polską scenę polityczną? Czy wpisy dyplomaty pogorszą relacje z USA? A może nadszarpią zaufanie Polaków do sojusznika zza oceanu? Czy Prawo i Sprawiedliwość chce zmiany marszałka Sejmu i dlatego teraz pyta o dostęp Włodzimierza Czarzastego do informacji ściśle tajnych? O to m.in. Tomasz Terlikowski zapyta polityka tej formacji – Sebastiana Kaletę.

Wideo youtube

Porozmawiamy też o zbliżającej się Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i jej agendzie. Czy prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje ją do walki politycznej? Czy to jeszcze zaostrzy spór głowy państwa z rządem?

Zapytamy też o zdolności koalicyjne PiS i o współpracę z Konfederacjami. Czy faktycznie już wiosną poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera?

Sebastian Kaleta /Mikołaj Poruszek /RMF FM

