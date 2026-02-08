​Rosyjska infrastruktura energetyczna jest zasadnym celem ukraińskich uderzeń, ponieważ sektor energetyczny jest źródłem funduszy na produkcję broni - stwierdził Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w niedzielę na platformie X nagraniu. "(Putin) sprzedaje ropę, bierze pieniądze, inwestuje je w broń. I tą bronią zabija Ukraińców" - mówił ukraiński przywódca.

Zobacz również:

"To zasadny cel uderzeń"

Prezydent Zełenski opublikował w niedzielę na platformie X nagranie, w którym oświadczył, że dla Ukrainy rosyjska infrastruktura energetyczna jest zasadnym celem uderzeń.

Nie musimy wybierać - czy uderzamy w cel wojskowy, czy w energetykę. On (prezydent Rosji Władimir Putin - przyp. red.) sprzedaje tę energię. Sprzedaje ropę. Czy to jest energia, czy cel wojskowy? Szczerze mówiąc, to to samo. (Putin) sprzedaje ropę, bierze pieniądze, inwestuje je w broń. I tą bronią zabija Ukraińców  - powiedział Zełenski.

Albo budujemy broń i uderzamy w ich broń. Albo uderzamy w źródło, gdzie ich pieniądze są generowane i mnożone. A tym źródłem jest ich sektor energetyczny (...) Wszystko to jest dla nas zasadnym celem - dodał ukraiński przywódca.

Ukraińcy bez ogrzewania w wielu regionach

W ostatnich tygodniach rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy doprowadziły do poważnych awarii, które m.in. zmniejszyły produkcję energii w tych obiektach. W obliczu srogiej zimy i niskiej temperatury stawia to w dramatycznej sytuacji Ukraińców pozbawionych w wielu regionach ogrzewania.

W sobotę ukraiński przywódca poinformował, że w nocy w wyniku rosyjskich ataków bloki ukraińskich elektrowni jądrowych zmniejszyły produkcję energii, a jeden z nich automatycznie się wyłączył. "Jest to poziom ataku, na jaki nie odważył się żaden terrorysta na świecie. Rosja musi poczuć reakcję świata" - mówił wówczas Zełenski.

W odpowiedzi na trudną sytuację w Ukrainie w związku z temperaturą pojawiły się inicjatywy wsparcia, np. w Archidiecezji Krakowskiej. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś pod koniec stycznia wezwał do pomocy dla mieszkańców ukraińskiej stolicy. Zebrano łącznie 5,74 mln zł - to efekt zbiórki w kościołach i wpłat na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Dzięki zebranym środkom dotychczas zakupiono i przekazano potrzebującym m.in. 31 generatorów prądu dużej mocy, 172 agregaty o średniej mocy, 900 nagrzewnic200 stacji ładowania oraz kilkanaście ton żywności. Pomoc obejmuje także artykuły przemysłowe niezbędne do wyposażenia tzw. Punktów Niezłomności, które powstają przy parafiach greckokatolickich i rzymskokatolickich w Kijowie. W najbliższym czasie planowane są kolejne transporty.

Rosja atakuje w trakcie wysiłków dyplomatycznych

Wcześniej ukraiński przywódca poinformował, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Rosja wystrzeliła ponad 2000 dronów bojowych, 1200 kierowanych bomb lotniczych oraz 116 pocisków różnego typu w ukraińskie miasta i wsie.

"Prawie codziennie atakują obiekty energetyczne, infrastrukturę logistyczną oraz budynki mieszkalne. Dzieje się to nawet w trakcie trwających wysiłków dyplomatycznych na rzecz pokoju" - napisał w niedzielę rano Zełenski.

Dodał, że "świat nie może przymykać oczu na rosyjskie ataki. Gdy nie ma globalnej reakcji, uderzenia stają się częstsze i coraz bardziej brutalne".

Zełenski w porannym wpisie ocenił, że niezbędna jest stała presja na Rosję, aby dyplomacja mogła działać.

"Cena tej wojny dla nich musi być tak wysoka, aby wojna stała się nie do utrzymania dla Federacji Rosyjskiej".