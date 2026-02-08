​Rosyjska infrastruktura energetyczna jest zasadnym celem ukraińskich uderzeń, ponieważ sektor energetyczny jest źródłem funduszy na produkcję broni - stwierdził Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w niedzielę na platformie X nagraniu. "(Putin) sprzedaje ropę, bierze pieniądze, inwestuje je w broń. I tą bronią zabija Ukraińców" - mówił ukraiński przywódca.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/AFP/East News / East News

"To zasadny cel uderzeń"

Prezydent Zełenski opublikował w niedzielę na platformie X nagranie, w którym oświadczył, że dla Ukrainy rosyjska infrastruktura energetyczna jest zasadnym celem uderzeń.

Nie musimy wybierać - czy uderzamy w cel wojskowy, czy w energetykę. On (prezydent Rosji Władimir Putin - przyp. red.) sprzedaje tę energię. Sprzedaje ropę. Czy to jest energia, czy cel wojskowy? Szczerze mówiąc, to to samo. (Putin) sprzedaje ropę, bierze pieniądze, inwestuje je w broń. I tą bronią zabija Ukraińców - powiedział Zełenski.

Albo budujemy broń i uderzamy w ich broń. Albo uderzamy w źródło, gdzie ich pieniądze są generowane i mnożone. A tym źródłem jest ich sektor energetyczny (...) Wszystko to jest dla nas zasadnym celem - dodał ukraiński przywódca.