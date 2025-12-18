Do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem ciężarówki i busa doszło rano w miejscowości Zołcza-Ugory w woj. świętokrzyskim. Jak przekazał rzecznik prasowy KW PST w Kielcach, st. kpt. Marcin Bajur, strażacy po przybyciu na miejsce wydobyli poszkodowanego kierowcę busa spod pojazdu. "Niestety lekarz stwierdził zgon mężczyzny" - przekazał.

Śmiertelny wypadek na drodze w powiecie buskim / KW PSP Kielce / Państwowa Straż Pożarna

Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek rano po godz. 7 w miejscowości Zołcza-Ugory w powiecie buskim w województwie świętokrzyskim.

Rzecznik prasowy kieleckich strażaków st. kpt. Marcin Bajur poinformował, że w wypadku brały udział bus oraz samochód ciężarowy. Wiadomo, że w obu pojazdach znajdowali się tylko kierowcy.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że bus znajduje się na boku w rowie. Kierowca był uwięziony pod pojazdem, samochód ciężarowy pozostawał na drodze - poinformował Bajur.

Strażacy wydobyli kierowcę busa spod pojazdu. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Kierowca ciężarówki nie doznał obrażeń.

Droga od Połańca na Kraków jest zablokowana.