W 10 minut od zgłoszenia chorzowscy policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na stacji paliw. Sprawca nie tylko groził pracownicy przedmiotem przypominającym broń, ale miał na sumieniu także inne przestępstwa.

Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 listopada 2025 roku. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie otrzymał zgłoszenie o rozboju na stacji paliw.

Mężczyzna zatankował kanister, po czym zagroził pracownicy stacji przedmiotem przypominającym broń i uciekł. Policjanci natychmiast ruszyli do akcji i po 10 minutach zatrzymali podejrzanego.

Kolejne przestępstwa na koncie zatrzymanego

Podczas przeszukania miejsca pobytu 30-latka funkcjonariusze znaleźli dwa kradzione skutery. W jednym z samochodów mężczyzny znaleziono z kolei białą, sypką substancję. Badania potwierdziły, że była to amfetamina, z której można było przygotować prawie 160 porcji dilerskich narkotyku.



Odzyskane skutery wróciły do prawowitego właściciela. Zatrzymany usłyszał trzy zarzuty: rozboju, kradzieży oraz posiadania narkotyków. Za rozbój grozi mu nawet do 20 lat więzienia.