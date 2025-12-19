33-letni kierowca zginął w wypadku na wysokości wsi Jastrzębiec niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie). Na starej drodze krajowej nr 3 zderzyły się dwie ciężarówki.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Lech Muszyński / PAP

Służby dostały informację o wypadku ok. godz. 7. Z nieznanej jeszcze przyczyny pojazdy ciężarowe zderzyły się czołowo - przekazał Grzegorz Jaroszewicz z policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Na miejscu zginął 33-letni kierowca jednej z ciężarówek. 38-latek, który prowadził drugą, został zabrany do szpitala na badania. Był trzeźwy - dodał policjant.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Lech Muszyński / PAP

W akcji ratowniczej brało udział sześć zastępów straży pożarnej i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.