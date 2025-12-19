Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie do wystąpienia w Sejmie. Data przemówienia ukraińskiego prezydenta nie została jeszcze ustalona.

Wołodymyr Zełenski i Włodzimierz Czarzasty / Marcin Obara / PAP

Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl - znajdziesz tam więcej informacji z Polski i ze świata!

Składający w piątek oficjalną wizytę w Warszawie prezydent Ukrainy przyjechał do gmachu parlamentu po spotkaniach w Pałacu Prezydenckim. Podczas spotkania w Sejmie rozmawiał z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, wicemarszałkiem Sejmu Moniką Wielichowską i szefem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawłem Kowalem.

Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie

Włodzimierz Czarzasty poinformował na późniejszym briefingu prasowym, że zaprosił prezydenta Ukrainy do wygłoszenia wystąpienia w Sejmie. Dodał, że zaproszenie zostało przyjęte, a data zostanie ustalona.

Marszałek Sejmu powiedział, że on sam otrzymał zaproszenie, by odwiedzić Ukrainę w lutym przyszłego roku, gdy - jak powiedział - przypada "zła rocznica rozpoczęcia pełnoskalowej wojny" Rosji przeciw Ukrainie.

Pomoc w organizacji wyborów

Włodzimierz Czarzasty poinformował również, że podczas spotkania zaproponowano ukraińskiemu prezydentowi pomoc logistyczną i prawną ze strony polskiej przy okazji organizowania przyszłych wyborów w Ukrainie - zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych.

Nie mówię o zgłoszeniu obserwatorów, tylko o pomocy prawnej, o pomocy logistycznej. Proszę pamiętać, że w Polsce w tej chwili przebywa 2 miliony Ukraińców, a 8 milionów poza Polską jeszcze jest m.in. w Europie i to jest olbrzymie przedsięwzięcie - podkreślił.

Propozycja ta - dodał - została "bardzo ciepło przyjęta" i w związku z tym powołany zostanie specjalny zespół roboczy.