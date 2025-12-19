Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział gotowość do przyspieszenia ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W piątek w Ugłach na Wołyniu rozpoczęto rozpoznanie terenu przed planowanymi poszukiwaniami. To efekt wielomiesięcznych negocjacji i przełamania wieloletnich barier administracyjnych i politycznych.

Pogrzeb ofiar rzezi wołyńskiej w Puźnikach

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że jego kraj jest gotowy wyjść naprzeciw polskim oczekiwaniom i przyspieszyć prace ekshumacyjne ofiar zbrodni wołyńskiej. Zełenski podkreślił, że wszystkie kroki zostały już rozpisane, a prace rozpoczęte. Strona polska pragnie to przyspieszyć. Strona ukraińska jest gotowa wyjść temu naprzeciw - zapewnił.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że szanuje pamięć Polaków i liczy na wzajemny szacunek wobec ukraińskiej historii. Jesteśmy gotowi do współpracy, by to, co nas łączy, wzmacniało nas i rozwijało - dodał.

Konkretne działania i plany na kolejne lata

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozmowy dotyczyły 26 wniosków złożonych przez polski Instytut Pamięci Narodowej. Wychodzimy z przekonaniem, że wszystkie kwestie formalne i administracyjne zostaną po stronie ukraińskiej rozwiązane - powiedział.

W piątek polscy i ukraińscy specjaliści przeprowadzili rozpoznanie terenu w Ugłach na Wołyniu, gdzie mają ruszyć poszukiwania polskich ofiar zbrodni. Same poszukiwania mają się rozpocząć wiosną - przekazał prof. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podsumowało działalność Polsko-Ukraińskiej Grupy Roboczej ds. godnych pochówków w 2025 roku. Prace poszukiwawcze i ekshumacyjne będą kontynuowane w 2026 roku zarówno na terenie Ukrainy (m.in. w Puźnikach, Lwowie, Ugłach, Hucie Pieniackiej i Ostrówkach), jak i Polski (Jureczkowa, Sahryń, Łasków).

Przełamanie wieloletniego impasu

Od 2017 roku trwał spór wokół zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie, wprowadzonego przez ukraiński IPN po zdemontowaniu pomnika UPA w Hruszowicach. Przełom nastąpił pod koniec listopada 2024 roku, gdy podczas konferencji prasowej szefów dyplomacji Polski i Ukrainy ogłoszono zniesienie zakazu. Ukraina potwierdziła, że nie ma przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych przez polskie instytucje.

Wiosną 2025 roku polska strona przeprowadziła ekshumacje w dawnej wsi Puźniki, gdzie odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w lutym 1945 roku. Szczątki zostały pochowane we wrześniu tego roku.

Ukraina wydała także zgodę na ekshumacje szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. W wyniku prac odnaleziono dwa zbiorowe groby z co najmniej 31 osobami oraz liczne przedmioty osobiste i elementy umundurowania. Pogrzeb żołnierzy odbył się 14 listopada w Mościskach.