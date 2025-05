Wybory prezydenckie 2025 odbędą się już w niedzielę 18 maja. Kto kandyduje na głowę państwa? Sylwetki wszystkich kandydatów i kandydatek znajdziesz z naszym zestawieniu.

W tegorocznych wyborach prezydenckich wystartuje 13 kandydatów. Kim są? Jakie są ich obietnice i program wyborczy? Sprawdź, na kogo możesz oddać swój głos 18 maja. Sylwetki kandydatów prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

W naszym raporcie specjalnym publikujemy także najnowsze sondaże.

KANDYDACI NA PREZYDENTA W WYBORACH 18 MAJA 2025 ROKU:

Artur Bartoszewicz

Artur Bartoszewicz, 51 lat, doktor nauk ekonomicznych i wykładowca SGH. Nie należy do żadnej partii, założył ruch wyborczy 777.

Wybrane postulaty: jego flagowy projekt "bon piękna matka plus", oferujący 700 zł na usługi beauty i medyczne dla każdej matki, ma na celu znaczące wsparcie kobiet; Bartoszewicz stawia na podwojenie PKB w ciągu 15 lat, a także na gigantyczne inwestycje w strategiczne sektory gospodarki.

Magdalena Biejat

Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy, ma 43 lata. Jak sama pisze o sobie na swojej stronie internetowej, jest "matką, polityczką, socjolożką, żoną i aktywistką". Zawodowo zajmowała się tłumaczeniem literatury hiszpańskojęzycznej. W 2015 wstąpiła do Partii Razem. W wyborach w 2023 r. zdobyła ponad 204 tys. głosów. Jest wicemarszałkiem Senatu.

Wybrane postulaty: zapewnienie dostępu do mieszkań, szybkiej kolei, dostępnej energii i nowoczesnych technologii. Biejat walczy także o realne prawo kobiet do decydowania o swoim życiu i ciele, równość w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji i transportu publicznego, niezależnie od miejsca zamieszkania czy orientacji, a także o neutralność państwa wobec religii.

Grzegorz Braun

Grzegorz Braun to były członek Konfederacji, obecnie prezes Konfederacji Korony Polskiej. Ma 58 lat. Jako reżyser i scenarzysta specjalizował się w filmach dokumentalnych o tematyce historycznej i politycznej. Obecnie jest europosłem - mandat w 2024 r. zdobył jako kandydat Konfederacji. Znany jest z radykalnie prawicowych, antyunijnych, antyukraińskich, antysemickich i homofobicznych poglądów oraz licznych skandalicznych incydentów.

Wybrane postulaty: odrzucenie unijnego paktu migracyjnego oraz sprzeciw wobec dalszej integracji z Unią Europejską, całkowity zakaz aborcji, wycofanie Polski z WHO i likwidacja obowiązkowych szczepień. Podkreśla, że jako prezydent nie wyśle polskich żołnierzy do Ukrainy. Obiecuje powszechny dostępu do broni palnej nierejestrowanej i wznowienie ekshumacji w Jedwabnem.

Szymon Hołownia

Szymon Hołownia - marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi. Ma 49 lat. Karierę zaczynał jako dziennikarz i prezenter telewizyjny, zdobywając popularność m.in. dzięki programowi "Mam talent". Jest autorem wielu książek, głównie o tematyce religijnej, oraz laureatem prestiżowych nagród dziennikarskich. Aktywnie działa charytatywnie, m.in. poprzez fundacje wspierające dzieci i placówki medyczne w Afryce. W polityce od 2019 roku, założyciel ruchu Polska 2050 i współtwórca koalicji Trzecia Droga.

Wybrane postulaty: rozwój Polski także poza metropoliami, rozwój OZE, magazynów energii i atomu, budownictwo społeczne dla ludzi, możliwość dojazdu w 100 minut z każdej wsi do stolicy województwa, podstawówki bez telefonów.

Marek Jakubiak

Marek Jakubiak, poseł koła Wolni Republikanie, ma 66 lat. Deklaruje wykształcenie średnie policealne/pomaturalne, były wojskowy. Z powodzeniem zajął się działalnością biznesową, stając się znanym w Polsce browarnikiem. Posłem został po raz pierwszy w 2015 roku, kandydując z listy komitetu wyborczego Kukiz'15 z poparciem Ruchu Narodowego. W 2023 r. wszedł do Sejmu z listy PiS.

Wybrane postulaty: zwolnienia podatkowe, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności płacy minimalnej; zwolnienie emerytur z podatku; emerytura bez podatku), likwidacja Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzenie instytucji sędziów pokoju, wzmocnienie roli prezydenta.

Maciej Maciak

Maciej Maciak, lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju, 54-letni dziennikarz z Włocławka prowadzi na co dzień kanał na YouTube o nazwie "Musisz to wiedzieć", gdzie obserwuje go 67 tys. osób. W przeszłości starał się m.in. o uzyskanie mandatu posła na Sejm (wybory 2023 r.), zostanie prezydentem Włocławka (wybory 2024 r.), czy wejście do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wybory 2006 r.). Bez efektu.

Wybrane postulaty: polityka zagraniczna bez angażowania Polski w spory i konflikty zbrojne, współpraca z Rosją, w tym zakup taniej energii, Węgry jako wzór polityki zagranicznej, krytyka Zachodu i poparcie dla polityki Chin oraz Rosji, sprzeciw wobec militaryzacji Polski.

Sławomir Mentzen

Sławomir Mentzen jest kandydatem Konfederacji, ma 38 lat. Początkowo znany jako ekspert od spraw podatkowych i gospodarczych, z czasem stał się aktywnym politykiem i mówcą publicznym. Polityczną karierę zaczynał w Unii Polityki Realnej, od lat jest jednym z liderów Konfederacji. W 2023 roku zdobył mandat poselski. Mieszka w Toruniu, gdzie prowadzi swoją firmę.Wybrane postulaty: niskie i proste podatki, odrzucenie Zielonego Ładu, "nie" dla polskiego wojska w Ukrainie, obrona gotówki, uwolnienie kryptowalut. Program Sławomira Mentzena kładzie nacisk na wzmocnienie suwerenności państwa, rozwój gospodarczy oparty na wolnym rynku oraz ochronę tradycyjnych wartości.

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki, prezes IPN, kandydat popierany przez PiS. Ma 42 lata. Historyk, były bokser. W latach 2017-2021 był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Znany z aktywności na rzecz upamiętniania "żołnierzy wyklętych" oraz organizacji uroczystości patriotycznych, m.in. pogrzebu Danuty Siedzikówny "Inki".

Wybrane postulaty: sprzeciw wobec centralizacji Unii Europejskiej, strategiczny sojusz z USA, wypowiedzenie przez Polskę paktu migracyjnego, obniżka VAT do 22 proc., pierwszeństwo dla Polaków w korzystaniu z usług społecznych, służby zdrowia i edukacji, wypowiedzenie przez Polskę Zielonego Ładu.

Joanna Senyszyn

Joanna Senyszyn - była posłanka, europosłanka i wiceszefowa SLD, ekonomistka, ma 76 lat. Jako feministka, ateistka i osoba antyklerykalna konsekwentnie walczy o prawa kobiet, w tym prawo do aborcji i edukacji seksualnej oraz równouprawnienie osób LGBT. Jej dorobek naukowy to około 150 publikacji, a także wypromowanie setek magistrów i kilku doktorów. Senyszyn zakończyła aktywność akademicką w 2019 roku.

Wybrane postulaty: chce, by część środków przeznaczanych na obronność inwestować w spółdzielnie mieszkaniowe, sprzeciwia się płatnej opiece zdrowotnej i płatnemu szkolnictwu wyższemu, nie chce obniżenia podatków, nie podpisałaby ustawy zawieszającej czasowo i terytorialnie prawo do azylu.

Krzysztof Stanowski

Krzysztof Stanowski - kandydat bezpartyjny - jest twórcą popularnego kanału informacyjno-rozrywkowego "Kanał Zero" na YouTube, założycielem grupy medialnej Weszło. Dziennikarz (pracował m.in. w "Przeglądzie Sportowym"), przedsiębiorca, osobowość medialna. Ma 42 lata. Napisał biografie polskich piłkarzy: Andrzeja Iwana, Wojciecha Kowalczyka, Grzegorza Szamotulskiego. W lutym 2024 r. podczas wywiadu z prezydentem Andrzejem Duda na Kanale Zero ogłosił chęć startu w wyborach prezydenckich w 2025 r. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka od środka - wyjaśnił. Dziennikarz nie ukrywał humorystycznego charakteru swojej politycznej aktywności, jawnie odradzając głosowanie na siebie. Nie mam żadnych postulatów, nie istnieją żadne moje postulaty - mówił w jednym z wywiadów.

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, kandydat KO w wyborach prezydenckich. Ma 53 lata. Politolog, samorządowiec i nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie spraw europejskich. Już drugą kadencję zasiada w fotelu prezydenta stolicy. W wyborach prezydenckich startuje po raz drugi: w 2020 r. nieznacznie przegrał w II turze z Andrzejem Dudą. w przeszłości był europosłem, ministrem administracji i cyfryzacji w pierwszym rządzie Donalda Tuska, wiceministrem spraw zagranicznych ds. Unii Europejskiej i pełnomocnika ds. Rady Europejskiej w rządzie Ewy Kopacz. Deklaruje znajomość języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego.

Wybrane postulaty: stworzenie na Podkarpaciu Nowego Centralnego Okręgu Przemysłowego, deregulacja, zwiększenie nakładów na obronność do 5 procent PKB, połowa środków na modernizację Sił Zbrojnych inwestowana w polskim przemyśle, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), liberalizacja prawa aborcyjnego oraz wspieranie programu zapłodnienia in vitro, ograniczenie świadczenia 800 plus dla Ukraińców.

Marek Woch

Marek Woch jest kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców. Ma 46 lat. Jest prawnikiem, w latach 2023-2024 był zastępcą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W latach 2013, 2014 i 2018 z własnego komitetu kandydował na wójta jego rodzinnej gminy Kąkolewnica (Lubelskie), zajmując ostatnie miejsca.

Wybrane postulaty: zmiana systemu politycznego z parlamentarnego na prezydencko-parlamentarny, wprowadzenie funkcji wiceprezydenta, utworzenie Polskiej Gwardii Narodowej z własną strukturą władzy dowodzenia, ograniczenie kadencji posłów i senatorów do dwóch, likwidacja NFZ, abolicja dla zadłużonych w ZUS podatników.

Adrian Zandberg

Adrian Zandberg - współprzewodniczący partii Razem, poseł na Sejm IX i X kadencji, kandydat tej partii w wyborach prezydenckich. Ma 46 lat, urodził się w Aalborgu w Danii. Jego rodzice wyemigrowali z Polski w celach zarobkowych. W 1986 roku rodzina wróciła jednak do Warszawy. Jest doktorem nauk humanistycznych, pracował jako nauczyciel akademicki, zajmował się także programowaniem aplikacji mobilnych dla firm amerykańskich. Był przewodniczącym młodzieżówki Unii Pracy, w 2015 roku współzałożył partię Razem.

Wybrane postulaty: rozwój energetyki jądrowej, zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia do 8 proc. PKB, rozwój budownictwa społecznego, publiczny program mieszkaniowy, liberalizacja prawa migracyjnego, wzmocnienie praw pracowniczych, progresywny system podatkowy.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę (18 maja). Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Debata prezydencka TVP, TVN i Polastu. / Adam Burakowski / East News