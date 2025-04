Marek Woch, prezes Ogólnopolskiej Federacji "Bezpartyjni i Samorządowcy", wystartuje w tegorocznych wyborach prezydenckich. Wśród jego postulatów jest zmiana systemu politycznego na prezydencko-parlamentarny. Kim jest Marek Woch? Jaki jest jego program? Szczegóły znajdziecie poniżej!

Marek Woch / Leszek Szymański / PAP

Kim jest Marek Woch?

Marek Woch ma 46 lat. Urodził się w Kąkolewnicy w woj. lubelskim. To polityk i prawnik i doktor nauk prawnych. W latach 2023-2024 był zastępcą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Marek Woch ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobył tytuł doktora nauk prawnych. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

W latach 2013, 2014 i 2018 z własnego komitetu kandydował na wójta gminy Kąkolewnica, zajmując ostatnie miejsca. Swoich sił próbował także w ogólnopolskiej polityce. Kandydował w wyborach parlamentarnych i europejskich, ale bez sukcesów.

W latach 2016-2019 był pełnomocnikiem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej. Później rozpoczął pracę biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, gdzie od 2020 do 2023 był dyrektorem generalnym, a od stycznia 2023 do czerwca 2024 - zastępcą Rzecznika MŚP.

Jest prezesem Ogólnopolskiej Federacji "Bezpartyjni i Samorządowcy". W grudniu 2024 został ogłoszony kandydatem OF "BiS" w najbliższych wyborach prezydenckich.

Jest związany z Natalią Kruczek, także działaczką BS. Mają syna Marka.

Program wyborczy Marka Wocha. Wprowadzenie systemu prezydencko-parlamentarnego

Program wyborczy Marka Wocha został opublikowany na stronie bezpartyjnisamorzadowcy.org.pl. Postuluje zmianę polskiego systemu politycznego z parlamentarnego na prezydencko-parlamentarny. Jego zdaniem zwiększenie sprawczości prezydenta, a zarazem "rozwianie wątpliwości wokół urzędu", zwiększy przejrzystość i skuteczność działania władzy.

"Prezydent jako Głowa Państwa winien być wyposażony w wystarczające instrumentarium władzy. Obecne prerogatywy Prezydenta, obejmujące resorty obrony i spraw zagranicznych, proponuję poszerzyć o kontrolę dbałości każdorazowego rządu o Skarb Państwa. Widzę potrzebę ustawowego zagwarantowania egzekucji uprawnień Prezydenta" - czytamy programie wyborczym Wocha.

"Prezydent sprawuje swój urząd w oparciu o Konstytucję RP i przestrzega zapisów prawa Rzeczypospolitej, jest najwyższym strażnikiem ładu prawnego państwa. Widzę potrzebę pracy ustawodawczej mającej na celu umocnienia pozycji Prezydenta w strukturze władzy, usunięcie niejasności kompetencyjnych między Prezydentem a Premierem, sprecyzowanie relacji między władzą ustawodawczą a wykonawczą zgodnie z art. 10 Konstytucji RP" - twierdzi kandydat.

Woch postuluje także wprowadzenie funkcji wiceprezydenta oraz utworzenie Polskiej Gwardii Narodowej z własną strukturą władzy dowodzenia. "Proponuję, by do obowiązków Gwardii, należało: czuwanie nad bezpieczeństwem osoby Prezydenta, wszystkich instytucji i placówek Urzędu Prezydenckiego, towarzyszenie Prezydentowi w uroczystościach z jego udziałem, łącznie z funkcją Gwardii Honorowej, prowadzenie: Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezydenckiego Biura Dokumentacji oraz Archiwum Niejawnego Kancelarii Prezydenta" - pisze Woch.

Sprawiedliwe wynagrodzenia, inwestycje w edukację

Marek Woch twierdzi, że Polska jako suwerenne państwo musi zadbać o kompleksowe zabezpieczenie swoich obywateli, wykorzystując swoje zasoby naturalne oraz inwestując w przyszłościowe rozwiązania, takie jak zielona energia czy sztuczna inteligencja. "Kluczowym celem jest stworzenie stabilnych warunków do rozwoju gospodarczego, które przełożą się na poprawę jakości życia obywateli" - apeluje kandydat.

W grudniu 2024 roku, podczas konwencji Ogólnopolskiej Federacji "Bezpartyjni i Samorządowcy", Woch wskazywał na konieczność dążenia do sprawiedliwych wynagrodzeń, inwestycji w edukację oraz elastycznych form zatrudnienia.

Podkreślał, że Polska powinna być zaangażowana w ochronę swoich obywateli, a bezpieczeństwo kraju powinno być wielowymiarowe i obejmować m.in. mieszkalnictwo czy ochronę środowiska.

W niedawnym wywiadzie w PAP Woch mówił, że postuluje m.in. ograniczenie kadencji posłów i senatorów do dwóch, likwidację NFZ, obniżenie progu ważności referendum z 50 proc. do 30 proc. czy abolicję dla zadłużonych w ZUS podatników.

"Polska może wspierać inne kraje, ale nie kosztem swoich obywateli"

Zdaniem Wocha, Polska jako kraj o długiej tradycji solidarności międzynarodowej może wspierać inne państwa w ich kryzysach - jak Ukrainę w obliczu wojny, jednak to wsparcie musi być dobrze przemyślane i nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa i dobrobytu polskich obywateli.

"Polska powinna udzielać wsparcia w sposób proporcjonalny do swoich możliwości, bez uszczerbku na interesach narodowych. Kluczowe jest, aby wsparcie było precyzyjnie ukierunkowane, np. w formie pomocy humanitarnej, szkoleniowej czy logistycznej, ale bez nadmiernego obciążania polskiego społeczeństwa" - czytamy w programie wyborczym.

Woch podkreśla, że problemy wewnętrzne powinny być priorytetem.

Woch w niedawnym wywiadzie dla PAP mówił, że jego start w wyborach prezydenckich jest jednym z kroków do wejścia Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu w wyborach parlamentarnych w 2027 r. Zacytował przy tym Winstona Churchilla, który powiedział: "To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku".