18 maja dowiemy się, czy są szanse na to, by Polska miała pierwszą kobietę prezydenta. O ten urząd ubiegają się dwie panie - obie o poglądach lewicowych: Magdalena Biejat i Joanna Senyszyn. Z sondaży wynika, że większym poparciem cieszy się Magdalena Biejat. Kim jest kandydatka Lewicy w wyborach prezydenckich?

Magdalena Biejat podczas VIII Śniadania Wielkanocnego na opolskim rynku / Krzysztof Świderski / PAP

Magdalena Biejat ma 43 lata. Urodziła się 11 stycznia 1982 roku w Warszawie. Jak sama pisze o sobie na swojej stronie internetowej, jest "matką, polityczką, socjolożką, żoną i aktywistką".

W 2006 r. Magdalena Biejat została magistrem socjologii na Uniwersytecie w Grenadzie. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe z zarządzania organizacjami pozarządowymi organizowane przez Collegium Civitas w Warszawie i Instytut Studiów Politycznych PAN.

Zawodowo zajmowała się tłumaczeniem literatury hiszpańskojęzycznej.

W 2015 wstąpiła do Partii Razem. W 2019 r. kandydowała do Sejmu z czwartego miejsca na liście. Uzyskała drugi wynik i została posłanką. Poparło ją prawie 20 tysięcy osób.

Cztery lata później zdecydowała się zmienić Sejm na Senat. W wyborach w 2023 r. zdobyła ponad 204 tys. głosów. Jest wicemarszałkiem Senatu.

W 2024 roku startowała w wyborach na prezydenta Warszawy. Zdobyła 13 proc. głosów i uzyskała trzeci wynik.

Jak pisze na swojej stronie internetowej, w 2024 r. podjęła najtrudniejszą decyzję w dotychczasowej karierze politycznej. "Kiedy Razem, moja partia, której byłam współprzewodniczącą, zdecydowała się opuścić obóz rządowy i przejść do opozycji, wraz z grupą osób o podobnych przekonaniach postanowiłam pozostać w Klubie Parlamentarnym Lewicy" - zaznacza Biejat.

Życie prywatne Magdaleny Biejat

Magdalena Biejat chroni swoje życie prywatne. W lutym, z okazji Walentynek, pokazała jednak swojego męża. "Osiemnaście lat razem. Dwoje dzieci. Dwie kariery. Sporo wyzwań. Jeszcze więcej szczęścia. Oto mój mąż!" - napisała Biejat we wpisie na Facebooku.

"Ma na imię Maciek, jest naukowcem, ale kiedy się poznaliśmy najbardziej mi imponował tym, że zimą jeździ po mieście na rowerze. Najlepszy partner i tata. Moje największe wsparcie i towarzysz najbardziej szalonych podróży. Wiem, że razem poradzimy sobie ze wszystkim, co nam rzuci los" - dodała Biejat.

Program Magdaleny Biejat

Kandydatka na prezydenta zapewnia, że chce "budować Polskę, która nie zapomina o żadnym ze swoich obywateli. Polskę dialogu zamiast konfliktu. Polskę, z której wszyscy bez wyjątku możemy być dumni".

Jak zaznacza Magdalena Biejat, jednym z filarów jej wizji Polski jest rozwój z myślą o ludziach - dostęp do mieszkań, szybka kolej, dostępna energia i technologie przyszłości.

W swoim programie podkreśla też, że wolność jako podstawa. "To realne prawo kobiet do decydowania o swoim życiu i ciele. To media wolne od manipulacji. To możliwość bycia sobą bez strachu przed dyskryminacją" - twierdzi Magdalena Biejat.

Kolejnym punktem jej programu jest równość zapisana w praktyce. "Dość z podziałem na Polskę A i B. Każdy zasługuje na taki sam dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i transportu publicznego - niezależnie od tego, czy mieszka w wielkim mieście, czy małej miejscowości. Każdy ma prawo do założenia rodziny, bez względu na to, kogo kocha" - podkreśla kandydatka na prezydentka.

Biejat stawia też na bezpieczeństwo w niespokojnych czasach. "Gdy za naszą granicą trwa wojna, musimy być silni - nowoczesną armią, współpracą w ramach NATO i UE, ale też bezpieczeństwem energetycznym i przygotowaniem na wyzwania klimatyczne. Bezpieczeństwo to także stabilna sytuacja ekonomiczna rodzin i pewność, że w razie choroby system opieki zdrowotnej nie zawiedzie"

Ostatnim punktem swojego programu, o którym Magdalena Biejat pisze na swojej stronie, jest praworządność, która służy ludziom. "Sprawiedliwe państwo to takie, gdzie instytucje działają dla obywateli, a nie przeciwko nim. Gdzie sądy działają sprawnie, a sprawy nie ciągną się latami. Gdzie państwo jest neutralne wobec religii, szanując jednocześnie wiarę każdego obywatela" - opisuje Biejat.