Szymon Hołownia ponownie startuje w wyborach prezydenckich. Kandydat podkreśla swoją niezależność od Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, przekonując, że prezydent nie powinien być przedłużeniem rządu ani Sejmu. Kim jest Szymon Hołownia? Jak wygląda jego program wyborczy, kariera dziennikarska i życie prywatne? Sprawdź najważniejsze informacje o kandydacie na prezydenta.

Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich w listopadzie 2024 roku / Adam Warżawa / PAP

Najważniejsze informacje o Szymonie Hołowni:

Szymon Hołownia po raz drugi kandyduje na prezydenta, podkreślając niezależność od głównych partii politycznych.

Urodził się w 1976 roku w Białymstoku, jest żonaty i ma dwie córki.

Karierę zaczynał jako dziennikarz i prezenter telewizyjny, zdobywając popularność m.in. dzięki programowi "Mam talent".

Jest autorem wielu książek, głównie o tematyce religijnej, oraz laureatem prestiżowych nagród dziennikarskich.

Aktywnie działa charytatywnie, m.in. poprzez fundacje wspierające dzieci i placówki medyczne w Afryce.

W polityce od 2019 roku, założyciel ruchu Polska 2050 i współtwórca koalicji Trzecia Droga.

Od 2023 roku pełni funkcję marszałka Sejmu.

Z dalszej części tekstu dowiesz się, jaki dokładnie program wyborczy ma Szymon Hołownia.

Polecamy specjalny raport na RMF24.pl o wyborach prezydenckich. Znajdziesz tam wszystkie istotne dla wyborcy informacje.

Szymon Hołownia - życie prywatne

Szymon Hołownia urodził się 3 września 1976 roku w Białymstoku, ma 48 lata. Rozpoznawalność Szymonowi Hołowni zapewniła praca dziennikarza i prezentera telewizyjnego.

Kandydat na prezydenta studiował psychologię na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, pochwalić może się jednak wykształceniem średnim. Zanim stał się rozpoznawalny w mediach, dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów. Jest żonaty - jego partnerka Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotem wojskowym. Ślub wzięli w 2019 roku, razem wychowują córki - Marię i Elżbietę.

Instagram Post

Kariera dziennikarska Szymona Hołowni

W 1997 roku rozpoczął pracę jako redaktor w dziale kultura "Gazety Wyborczej". Po trzech latach został felietonistą i redaktorem działu społecznego tygodnika "Newsweek Polska" (2001 - 2004). Krótko, bo przez trzy miesiące 2005 roku, pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego "Ozonu" - tygodnika o tematyce społeczno-kulturalnej. Mało kto pamięta, że w 2006 roku Szymon Hołownia prowadził w TVP program "Po prostu pytam", który sam nazywał "etycznym talk show", jeszcze w 2006 rozpoczął współpracę z "Rzeczpospolitą", gdzie redagował dodatek "Plus Minus".

Na przestrzeni swojej kariery był również felietonistą tygodnika "Wprost" i "Tygodnika Powszechnego". Prowadził audycje w Radiu Białystok, radiu Vox FM i współpracował z Radiem PiN.

W 2007 roku Szymon Hołownia rozpoczął pracę w TVN - początkowo jako prowadzący przegląd prasy w "Dzień dobry TVN". Również w 2007 roku zaczął pracę jako dyrektor programowy Religii.tv - kanału telewizyjnego o tematyce religijnej. Jego przygoda ze stacją trwała do 2013 roku. Od 2008 roku do 2019 prowadził, razem z Marcinem Prokopem, program "Mam talent" w TVN, to właśnie talent show przyniosło mu większą rozpoznawalność.

Kandydat na prezydenta jest autorem wielu książek: głównie o tematyce religijnej. Pierwsza jego książka, która się ukazała to "Kościół dla średnio zaawansowanych" z 2004 roku. Na swoim koncie ma także książkę "Boskie zwierzęta", ostatnią publikacją jest "Nie dajmy się podzielić" z 2024 roku - wywiad rzeka, którego udzielił Michałowi Kolanko.

Szymon Hołownia jest dwukrotnym laureatem najważniejszej nagrody dziennikarskiej w Polsce, Grand Press. W 2006 roku nagrodzono jego rozmowę z teologiem ks. prof. Jerzym Szymikiem "Niebo dla gołębi", a w 2007 toku wywiad z etykiem i filozofem dr Kazimierzem Szałatą "Pamięta Pan Hioba?". Jest również laureatem Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego z 2007 roku. W 2016 roku otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka z rąk Rzecznika Praw Dziecka.

Działalność charytatywna Szymona Hołowni

Szymon Hołownia założył białostocki oddział Pomocy Maltańskiej, gdzie pełnił rolę m.in. sanitariusza. W latach 2007 - 2014 był członkiem rady Fundacji Dialog, której "celem i misją jest dialog wyrażający się w miłości do drugiego człowieka i przekształcający społeczeństwo we wspólnotę, w której poszanowane są prawa człowieka i godność osoby ludzkiej" .

W 2014 został fundatorem Fundacji Dobra Fabryka, która finansuje placówki medyczne, ośrodki leczenia głodu, szkoły, spółdzielnie m.in. w krajach Afryki, pomaga też dzieciom uchodźców przebywających w obozach w Grecji. W grudniu 2015 roku został członkiem rady Fundacji Kasisi, której celem jest pomoc domowi dziecka prowadzonym w Zambii przez gromadzenia Służebniczek Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z polskiej Starej Wsi.

Pod koniec 2019 roku założył fundację Polska Od Nowa , której jednym z celów jest "działanie na rzecz stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności na wspomaganiu wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego".

Kariera polityczna Szymona Hołowni

Szymon Hołownia w grudniu 2019 roku ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich. Ten cel w 2020 roku zrealizował. W pierwszej turze zajął wysokie, trzecie miejsce. Zdobył 14 proc. głosów. Na Szymona Hołownię zdecydowało się zagłosować 2,5 mln uprawnionych.

Sukces w kampanii prezydenckiej zainspirował Szymona Hołownię do dalszej kariery politycznej. W 2020 roku powołał ruch społeczny w formie stowarzyszenie o nazwie Polska 2050. Później zapowiedział powołanie związanej z nim partii politycznej. 21 stycznia 2023 roku Szymon Hołownia został wybrany na przewodniczącego zarządu partii Polska 2050.

Niedługo później Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe zawiązały koalicję na wybory w 2023 roku. Szymon Hołownia i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali umowę w tej sprawie 27 kwietnia 2023. Tak oto na polskiej scenie politycznej pojawiła się Trzecia Droga.

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku Szymon Hołownia walczył z ramienia Komitetu Wyborczego Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni o mandat posła w okręgu 24 znajdującym się w województwie podlaskim i obejmującym Białystok, Suwałki czy powiat augustowski. Głos na Szymona Hołownię oddało niemal 80 tys. osób , co dało poparcie na poziomie 13,12 proc. i zagwarantowało kandydatowi mandat.

10 listopada 2023 roku Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica podpisały umowę koalicyjną . W dokumencie znalazł się zapis, że Szymon Hołownia będzie kandydatem na marszałka Sejmu. Parlamentarzyści poparli tę kandydaturę. Lider Polski 2050 otrzymał 265 głosów, a jego kontrkandydatka Elżbieta Witek z PiS 193 głosy. Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej Szymon Hołowna ma pełnić funkcję marszałka do 13 listopada 2025 roku.

Wybory prezydenckie 2025 – program wyborczy Szymona Hołowni

Szymon Hołownia ogłosił, że ponownie spróbuje swoich sił w wyborach prezydenckich w listopadzie 2024 roku na spotkaniu z mieszkańcami w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim.

Wybory prezydenckie 2025. Szymon Hołownia na konferencji prasowej nad Odrą Zachodnią w miejscowości Moczyły / Jerzy Muszyński / PAP

Chcę być kandydatem niezależnym i niezależnym prezydentem - podkreślał wówczas. Do wyborów Hołowna idzie z hasłem: "To ludzie są najważniejsi". Na swojej stronie opublikował krótkie założenia swojego programu wyborczego :

1. Rozwój po Polsku

Ludzie w Cieszynie, Kutnie, Hajnówce i Mielcu są tak samo ważni jak w Warszawie i Gdańsku. Czas na rozwój Polski także poza metropoliami.

2.Tani prąd z polskiego słońca i wiatru

Rozwój OZE, magazynów energii i atomu. Polskie lasy dla ludzi, a nie do pieców elektrociepłowni.

3. Mieszkania w przystępnej cenie

Budownictwo społeczne dla ludzi, zamiast ekstra praw dla deweloperów. Kredyty z normalną marżą, zamiast raju dla banków.

4. Polskie zbrojenia dla polskiej gospodarki

Połowa wydatków na obronność do polskiego biznesu. Wydatki na obronność kołem zamachowym polskiej gospodarki.

5. Bezpieczeństwo

Polska liderem krajów Morza Bałtyckiego i mocnym elementem europejskiego bezpieczeństwa.

6. Polska 100 minutowa

Możliwość dojazdu w 100 minut z każdej wsi do stolicy województwa. Kolej i transport publiczny dla wszystkich, nie tylko wielkich miast.

7. Spółki Skarbu Państwa do naprawy

Koniec z partyjnymi nominatami. Majątek Polaków w ręce fachowców.

8. Smartfony precz ze szkół

Podstawówki bez telefonów. Zdrowe dzieciństwo bez przemocy i uzależnień od technologii.