Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała o bezprecedensowym błędzie swojego automatycznego systemu wykrywania trzęsień ziemi. W czwartek system ShakeAlert wysłał fałszywy alert o rzekomym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,9 w stanie Nevada, wywołując niepokój wśród mieszkańców oddalonej o setki kilometrów Kalifornii.

Alarm w Kalifornii okazał się fałszywy / Shutterstock

W czwartek rano automatyczny system ShakeAlert, obsługiwany przez USGS, rozesłał ostrzeżenie o trzęsieniu ziemi o sile 5,9 w pobliżu Dayton w stanie Nevada. Alert dotarł m.in. do mieszkańców rejonu Zatoki San Francisco, oddalonego o około 290 kilometrów od rzekomego epicentrum. Telefony komórkowe wydały alarmujące komunikaty, wzywając do natychmiastowego schronienia się: "PADNIJ NA ZIEMIĘ! OSŁOŃ SIĘ! TRZYMAJ SIĘ!".

Yaareb Altaweel, geofizyk z Narodowego Centrum Informacji o Trzęsieniach Ziemi USGS w Kolorado, przyznał, że to prawdopodobnie pierwszy przypadek, gdy system wydał całkowicie fałszywy komunikat o trzęsieniu ziemi. Zdarzały się wcześniej błędy dotyczące zawyżonej magnitudy lub głębokości, które były szybko korygowane przez sejsmologów. Jednak takiego fałszywego alarmu jeszcze nie mieliśmy - podkreślił w rozmowie z agencją Reutera.

Przyczyny incydentu wciąż nieznane

Specjaliści z USGS oraz Berkeley Seismological Laboratory analizują przyczyny incydentu. Angie Lux, naukowiec z laboratorium w Berkeley, zaznaczyła, że nigdy wcześniej nie doszło do podobnego fałszywego alarmu dotyczącego dużego trzęsienia ziemi. Nie wiemy jeszcze, co wywołało ten alert. Ustalenie przyczyny może potrwać - powiedziała Lux.

Według ekspertów, możliwą przyczyną mogły być tzw. "zakłócenia szumowe", czyli lokalne hałasy pochodzenia naturalnego lub wywołane przez człowieka, takie jak eksplozje, prace budowlane, działalność przemysłowa czy przejazd dużych pojazdów. Do naturalnych zjawisk mogących wywołać takie zakłócenia należą wiatr i fale oceaniczne.

Władze lokalne oraz służby porządkowe w rejonie rzekomego epicentrum potwierdziły, że nie odnotowano żadnych wstrząsów ani innych oznak trzęsienia ziemi. Zgodnie ze skalą magnitudy trzęsień ziemi opracowaną przez Michigan Tech, wstrząs o sile 5,9 mógłby spowodować drobne szkody materialne i wyraźne odczucie wstrząsów przez mieszkańców.