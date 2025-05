Marek Jakubiak to jeden z 13 kandydatów na prezydenta, który od lat łączy działalność biznesową z aktywnością polityczną. Jego nazwisko regularnie pojawia się w mediach, a sam kandydat podkreśla swoje przywiązanie do wartości konserwatywnych i suwerenności Polski. Przybliżamy sylwetkę Marka Jakubiaka.

Marek Jakubiak / Jakub Rutka / RMF FM

Wybory prezydenckie 2025. Kim jest Marek Jakubiak?

Marek Jakubiak urodził się 30 kwietnia 1959 r. w Warszawie jako syn Marii i Franciszka. W 1980 r., w wieku 21 lat, ukończył Centralny Ośrodek Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy na kierunku eksploatacja statków powietrznych. 7 lat później ukończył policealne studium zawodowe dotyczące organizacji pracy kulturalno-oświatowej. Z informacji na stronie Sejmu wynika, że deklaruje wykształcenie średnie policealne/pomaturalne.

Karierę zawodową rozpoczął w Wojskach Lotniczych, gdzie zdobył doświadczenie jako technik mechanik lotniczy. Z wojska odszedł w stopniu starszego chorążego w 1991 r., pełniąc funkcję kierownika warsztatów łączności. Po zakończeniu służby wojskowej z powodzeniem zajął się działalnością biznesową, wykupując w 2002 r. od koncernu Brau Union browar w Ciechanowie.

W ciągu kilku lat zbudował przedsiębiorstwo branży browarniczej, a później holding Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o. Zorganizował m.in. własną sieć dystrybucji, rozwijał produkcję piwa niepasteryzowanego. W kolejnych latach poprzez swoje przedsiębiorstwo (spółkę Browar Ciechan, przekształconą w Browary Regionalne Jakubiak) nabywał i rozwijał produkcję w innych browarach regionalnych, w tym browarze w Bojanowie i browarze Lwówek.

W 2009 r. został laureatem Medalu Złoty Chmiel, natomiast cztery lata później - Nagrody im. Stanisława Wokulskiego. Obecnie Browary Regionalne Jakubiak zajmują się produkcją piwa, napojów słodowych i destylatów.

Marek Jakubiak prowadził wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach Forum Edukacji Biznesowej.

Marek Jakubiak - kariera polityczna

Marek Jakubiak rozpoczął karierę polityczną w 2015 roku, kandydując z sukcesem w wyborach parlamentarnych do Sejmu z listy komitetu wyborczego Kukiz'15 z poparciem Ruchu Narodowego; uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując ponad 11 tys. głosów. Następnie został wiceprzewodniczącym klubu poselskiego Kukiz'15, ale w październiku 2017 r. odwołano go z tej funkcji. Niespełna rok później został wiceprzewodniczącym sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

W sierpniu 2018 r. kandydował z ramienia Kukiz'15 na stanowisko prezydenta Warszawy, ale uzyskał zaledwie 2,99 proc. głosów, zajmując 4. miejsce spośród 14 kandydatów. W listopadzie tego samego roku odszedł z klubu poselskiego Kukiz'15, pozostając posłem niezrzeszonym. W tym samym czasie powołał partię Federacja dla Rzeczypospolitej. W marcu 2019 r. niepowodzeniem zakończył się jego start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W październiku tego samego roku nie uzyskał mandatu posła IX kadencji.

W 2020 r. startował w wyborach prezydenckich i wśród 11 kandydatów zajął 8. miejsce. Trzy lata później z sukcesem kandydował do Sejmu, tym razem z listy Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie dołączył do koła poselskiego Kukiz’15, a następnie w październiku 2024 r. do przekształconego z niego koła Wolni Republikanie, na czele którego stanął.

Program wyborczy Marka Jakubiaka

Pod koniec października 2024 r. Marek Jakubiak zadeklarował swój start w tegorocznych wyborach prezydenckich; w kwietniu 2025 r. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała jego kandydaturę. Program wyborczy polityka reprezentującego ugrupowanie Wolni Republikanie koncentruje się na wzmocnieniu suwerenności Polski, promowaniu wartości konserwatywnych oraz budowie silnego i sprawnego państwa.

Jeśli chodzi o reformy gospodarcze, to Marek Jakubiak propononuje zwolnienia podatkowe (wprowadzenie jednoprocentowego podatku przychodowego zamiast CIT; eliminację unikania opodatkowania), wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności płacy minimalnej; zwolnienie emerytur z podatku; emerytura bez podatku) i zmianę CIT (upraszczanie przepisów dla firm; wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw).

W kwestii reformy sądownictwa Marek Jakubiak chce niezależności sądów (zapewnienie niezależności sądów pod nadzorem Krajowej Rady Sądownictwa), likwidacji Trybunału Konstytucyjnego (przekazanie kompetencji konstytucyjnych Izbie Konstytucyjnej Sądu Najwyższego; orzeczenia większością 3/4 głosów) i wprowadzenia instytucji sędziów pokoju (nowa forma orzekania w sprawie sporów o wartości do 50 tys. zł).

W ramach zmiany w strukturze władzy i sprawności państwa Marek Jakubiak proponuje: reformę inicjatywy ustawodawczej (ograniczenie inicjatywy ustawodawczej rządu; inicjatywa ustawodawcza tylko dla obywateli, Sejmu, Senatu i prezydenta), zakazania posłowi wykonywania innych obowiązków poza poselskimi i audytorskie badanie administracji państwowej (co dwa lata audyty resortów pod względem produktywności urzędniczej). Marek Jakubiak postuluje również wzmocnienie roli prezydenta (wprowadzenie systemu prezydenckiego) oraz referenda z 30-proc. progiem frekwencji jako formą bezpośredniej kontroli obywatelskiej nad rządem (przekroczenie progu 30 proc. powoduje ważność i obligatoryjność referendum).

W kontekście bezpieczeństwa i obrony Marek Jakubiak chce modernizacji sił zbrojnych oraz określenia uprawnień prezydenta jako głównodowodzącego w czasie pokoju i wojny, budowy strzelnic sportowych i rozwoju lokalnych struktur obronnych; zależy mu również na tym, by był jeden dowódca armii.

Wsparcie dla rolnictwa to jeden z kluczowych punktów programu Marka Jakubiaka. Kandydat na prezydenta chce rozwoju produkcji żywności gwarantującego bezpieczeństwo żywnościowe i dochody z eksportu, wsparcia dla żywności wysokiej jakości, w tym ekologicznej, jako znaku rozpoznawczego polskiego rolnictwa i rozwoju nieżywnościowego wykorzystania surowców rolniczych.

Markowi Jakubiakowi zależy też na gospodarczym organizowaniu się mieszkańców wsi. Mowa m.in. o wsparciu dla organizowania różnych form współpracy rolników, w szczególności autentycznej spółdzielczości, udziale producentów rolnych w przetwórstwie i handlu, tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji w łańcuchu żywnościowym.