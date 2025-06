Jest śledztwo w sprawie nielegalnego wykorzystania środków do finansowania spotów wyborczych na Facebooku w kampanii prezydenckiej. Prowadzi je Prokuratura Krajowa - poinformował jej rzecznik prok. Przemysław Nowak.

Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo dotyczące finansowania spotów wyborczych na Facebooku (zdj. ilustracyjne) / Krzysztof Ćwik / PAP

Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo dotyczące finansowania spotów wyborczych na Facebooku.

Śledztwo zostało wszczęte po otrzymaniu materiałów od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) w maju.

Materiały ABW uzupełniono danymi z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

Śledztwo dotyczy wykorzystania środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych źródeł na finansowanie spotów reklamowych związanych z kampanią wyborczą w Polsce.

Materiały z ABW i NASK

Postępowanie prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Właśnie tam w maju wpłynęły materiały z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące m.in. politycznych filmów reklamowych publikowanych na Facebooku, których źródło finansowania było niejasne.

Materiały ABW zostały uzupełnione o dane z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).



Śledztwo prowadzone jest "w sprawie używania środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, wykorzystanych do realizacji i rozpowszechniania za pośrednictwem portalu Facebook spotów reklamowych powiązanych z kampanią wyborczą prowadzoną na terenie Polski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

O czyją kampanię chodzi?

Grozi za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.



"Obecnie prowadzone jest postępowanie dowodowe, którego celem jest ustalenie wszystkich okoliczności związanych z finansowaniem powyższych materiałów reklamowych, w tym osób odpowiedzialnych oraz źródeł pochodzenia środków" - dodał rzecznik PK.



Informację o wszczęciu śledztwa w tej sprawie jako pierwszy podał portal niezalezna.pl, podając, że postępowanie to prowadzone jest w sprawie nielegalnych spotów w mediach społecznościowych, promujących kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i dyskredytujących kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego i kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena.