Michał Probierz odchodzi. Zarabiał fortunę

Prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił go selekcjonerem 20 września 2023. Znał go ze współpracy w Jagiellonii Białystok, a już jako szef federacji powierzył mu prowadzenie "młodzieżówki". To był już piąty trener Biało-Czerwonych w ciągu niespełna trzech lat, a czwarty za kadencji Kuleszy.

Znany z pracy w wielu polskich klubach szkoleniowiec wprowadził Biało-Czerwonych przez baraże na mistrzostwa Europy w Niemczech. O kolejnych miesiącach w roli selekcjonera kibice woleliby jednak zapomnieć. Kadra Probierza szybko pożegnała się z Euro 2024, tracąc szansę wyjścia z grupy już po dwóch meczach. Natomiast jesienią spadła z najwyższej dywizji Ligi Narodów.

Oba wydarzenia, jak tłumaczył selekcjoner, miały być jednak etapami przygotowań do kwalifikacji mistrzostw świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku.

Na początek jego piłkarze pokonali w Warszawie Litwę 1:0 i Maltę 2:0. Jednak wtorkowa porażka 1:2 z Finlandią w Helsinkach, a przede wszystkim afera związana z odebraniem opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu i w konsekwencji jego rezygnacja z gry w kadrze pod wodzą Probierza, sprawiły, że przyszłość selekcjonera stanęła pod dużym znakiem zapytania.

W środę Kulesza spotkał się z nim na rozmowę "w cztery oczy" i nie zdecydował o jego odwołaniu. Probierz decyzję podjął prawdopodobnie samodzielnie. Jako selekcjoner - według nieoficjalnych doniesień WP - zarabiał ok. 200 tys. zł brutto miesięcznie. Kontrakt miał ważny do lipca 2026, z opcją wcześniejszego zakończenia przez PZPN, i obejmował eliminacje Euro 2024 i mundialu 2026.

W ciągu roku otrzymywał więc 2,4 mln zł. Od początku swojej kadencji zarobił ok. 4,5 mln zł. Do tego do dyspozycji luksusowy samochód służbowy DS 7 Crossback E‑Tense. Jego poprzednik Fernando Santos na tym stanowisku zarabiał podobno aż 735 tys. zł miesięcznie. Interia dodaje, że Paulo Sousa miał otrzymywać 300 tys. zł miesięcznie, a Czesław Michniewicz - 180 tys. zł miesięcznie.

Probierz znany był z barwnych konferencji, zdecydowanych wypowiedzi i eleganckich garniturów - zdobył nawet tytuł "trzeciego najseksowniejszego trenera Euro2024" w rankingu portalu Papilot. Był 51. w historii selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpił w tej roli Fernando Santosa, który był trzecim zagranicznym opiekunem biało-czerwonych. Portugalczyk prowadził kadrę niespełna dziewięć miesięcy. Nieco dłużej pracował w 2021 roku z polskimi piłkarzami jego rodak Paulo Sousa, a w latach 2006-2009 selekcjonerem był Holender Leo Beenhakker.

Dotychczasowi selekcjonerzy piłkarskiej reprezentacji Polski:

1. Józef Lustgarten, Jan Weyssenhof, Józef Szkolnikowski (Imre Pozsonyi) - 1921

2. Józef Lustgarten, Adam Obrubański, Stanisław Ziemiański - 1922

3. Kazimierz Glabisz, Tadeusz Kuchar, Adam Obrubański - 1923

4. Adam Obrubański - 1924

5. Tadeusz Kuchar - 1925

6. Tadeusz Synowiec - 1925-1927

7. Tadeusz Kuchar - 1928

8. Stefan Loth - 1929-1931

9. Józef Kałuża - 1931-1939

10. Henryk Reyman - 1947

11. Andrzej Przeworski, Czesław Krug, Karol Bergtal - 1947

12. Zygmunt Alfus - 1948

13. Andrzej Przeworski, Czesław Krug, Jan Nowak - 1948

14. Mieczysław Szymkowiak, Ignacy Izdebski, Stefan Kisieliński, Czesław Krug, Kazimierz Śmiglak - 1949

15. Mieczysław Szymkowiak, Mieczysław Kaczanowski, Stanisław Szymaniak - 1950

16. Ryszard Koncewicz - 1950-1956

17. Michał Matyas - 1952

18. Alfred Nowakowski - 1956

19. Henryk Reyman - 1956-1958

20. Czesław Krug (Jean Prouff) - 1959-1962

21. Wiesław Motoczyński - 1963-1965

22. Ryszard Koncewicz - 1966

23. Antoni Brzeżańczyk - 1966

24. Antoni Brzeżańczyk, Kazimierz Górski, Klemens Nowak - 1966

25. Michał Matyas - 1966-1967

26. Ryszard Koncewicz - 1968-1970

27. Kazimierz Górski - 1971-1976

28. Jacek Gmoch - 1976-1978

29. Ryszard Kulesza - 1978-1980

30. Antoni Piechniczek - 1981-1986

31. Wojciech Łazarek - 1986-1989

32. Andrzej Strejlau - 1989-1993

33. Lesław Ćmikiewicz - 1993

34. Henryk Apostel - 1994-1995

35. Władysław Stachurski - 1996

36. Antoni Piechniczek - 1996-1997

37. Krzysztof Pawlak - 1997

38. Janusz Wójcik - 1997-1999

39. Jerzy Engel - 2000-2002

40. Zbigniew Boniek - 2002

41. Paweł Janas - 2003-2006

42. Leo Beenhakker - 2006-2009

43. Stefan Majewski - 2009

44. Franciszek Smuda - 2009-2012

45. Waldemar Fornalik - 2012-2013

46. Adam Nawałka - 2013-2018

47. Jerzy Brzęczek - 2018-2021

48. Paulo Sousa - 2021

49. Czesław Michniewicz - 2022

50. Fernando Santos - 2023

51. Michał Probierz - 2023-2025