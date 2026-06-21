Na okupowanym przez Rosję Krymie wybuchł poważny kryzys paliwowy. Władze półwyspu wstrzymały sprzedaż benzyny i oleju napędowego dla cywilnych odbiorców. Decyzja zapadła po serii ukraińskich ataków dronowych, które sparaliżowały kluczową infrastrukturę logistyczną regionu.

Most Krymski / IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy/Imago Stock and People/East News / East News

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O wstrzymanej sprzedaży paliwa poinformował na Telegramie gubernator okupowanego przez Rosję Półwyspu Krymskiego Siergiej Aksjonow.

Jak podaje agencja Reutera, od niedzieli paliwo będzie dostarczane wyłącznie instytucjom rządowym i służbom odpowiedzialnym za funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo półwyspu. Ograniczenia obejmują wszystkie formy transakcji - zarówno gotówkowe, jak i te realizowane za pomocą specjalnych voucherów wydawanych przez władze.

Według doniesień, powodem wprowadzenia tak drastycznych środków są powtarzające się ataki ukraińskich dronów na terminale paliwowe w porcie w Kerczu oraz w porcie "Kaukaz" w Kraju Krasnodarskim. W wyniku uderzeń doszło tam do potężnych pożarów, co potwierdzają dane satelitarne NASA FIRMS.

"Uderzono w obiekty po obu stronach Mostu Krymskiego: morską logistykę używaną do transportu ropy w regionie Krasnodaru oraz magazyn ropy w tymczasowo okupowanym Kerczu" - potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie na X.