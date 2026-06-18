Największy w historii atak dronowy na Moskwę

W nocy z 17 na 18 czerwca ukraińskie drony po raz kolejny przełamały rosyjską obronę przeciwlotniczą i uderzyły w Moskiewską Rafinerię Nafty w dzielnicy Kapotnia. W wyniku ataku wybuchł ogromny pożar, który był widoczny z różnych części Moskwy. Według ukraińskich służb, atakowane były m.in. zbiorniki paliw i inne instalacje. To drugi raz w ciągu trzech ostatnich dni, gdy ukraińskie pociski trafiają te obiekty. To oznacza, że rosyjska obrona przeciwlotnicza, którą okolice Moskwy są wyjątkowo nasycone, nie jest tak skuteczna, albo, że Ukraińcy znaleźli sposoby na jej przeciążenie.

Mimo poważnego zagrożenia, mieszkańcy nie otrzymali żadnych SMS-ów ani nie usłyszeli syren alarmowych. "Wszystkie informacje są w lokalnych czatach, tam jest ich znacznie więcej niż w telewizji" - relacjonował cytowany przez Meduze jeden z mieszkańców południowo-wschodniej Moskwy, gdzie po ataku wybuchł pożar w rafinerii. Podobne relacje pojawiały się także w innych częściach miasta i okolic. Mieszkańcy Ramienskiego, Kotielników i Krasnogorska dowiadywali się o zagrożeniu dopiero po zobaczeniu dronów lub skutków ataku.

Władze lokalne tłumaczyły, że za uruchomienie systemów ostrzegania odpowiada centralnie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Administracja Kotielników poinformowała, że nie ujawni mieszkańcom lokalizacji schronów - te informacje mają być przekazane dopiero w czasie mobilizacji lub wojny.

Władze Oriechowo-Zujewa podkreśliły, że decyzja o uruchomieniu syren podejmowana jest "w zależności od sytuacji operacyjnej i tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia".

Mieszkańcy miejscowości położonych na wschód i południowy wschód od Moskwy, m.in. Żeleznodorożnego i Lubieriec, publikowali w sieci zdjęcia czarnej powłoki, która pojawiła się po deszczu. W okolicy wyczuwalny był także silny zapach spalenizny. Moskwa i regionalne służby ekologiczne zapewniają, że nie doszło do przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza. Ministerstwo Ekologii obwodu moskiewskiego stwierdziło, że nie był to "naftowy deszcz", a jedynie sadza podobna do tej, która powstaje w piecu lub ognisku. Mieszkańcy twierdzili jednak, że z nieba spadają czarne krople. Niezależni meteorolodzy prognozują, że opady z domieszką produktów spalania mogą występować na wschód od Moskwy jeszcze przez kolejne 24 godziny.

Ukraińskie siły przeprowadziły również ataki na cele w obwodzie rostowskim oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. W regionie Rostowa trafiono w bazę paliwową "Gukowo", gdzie doszło do pożaru.