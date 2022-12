On wzywał Amerykę, by pomogła w walce z tyranią i powiedział wtedy, że Brytyjczycy wykonują najszlachetniejszą pracę na świecie, nie tylko broniąc swoich domów, ale sprawy wolności w każdym kraju. To jest dokładnie to, co robią Ukraińcy - powiedziała Pelosi.

Wyraziła też nadzieję, że Kongres uchwali w ciągu 48 godzin nowy pakiet środków dla Ukrainy w wysokości 45 mld dol., w ramach ustawy budżetowej.

Pakiet zawiera ponad 13 mld dolarów pomocy gospodarczej i ponad 20 mld pomocy wojskowej.