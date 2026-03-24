W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na ukraińskie miasta. Zginęły trzy osoby, a 14 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, hotel oraz infrastruktura przemysłowa.

Rosja zaatakowała Zaporoże i obwód połtawski w nocy z 23 na 24 marca 2026 r.

W wyniku ataków zginęły trzy osoby, a 14 zostało rannych.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła skoordynowany atak na Zaporoże, wykorzystując zarówno drony, jak i rakiety. Według informacji przekazanych przez szefa zaporoskich władz wojskowych, Iwana Fedorowa, w wyniku ostrzału zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne.

W ataku poważnie ucierpiała infrastruktura miasta. Uszkodzeniu uległo sześć budynków mieszkalnych, dwa domy prywatne, sklep oraz obiekt infrastruktury przemysłowej.

Ofiary i zniszczenia w obwodzie połtawskim

Również obwód połtawski stał się celem rosyjskich ataków. Jak poinformował szef tamtejszych władz obwodowych, Witalij Djakiwnycz, w wyniku ostrzału zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz hotel.

Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta nie ustają. Władze lokalne apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa.