W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na ukraińskie miasta. Zginęły trzy osoby, a 14 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, hotel oraz infrastruktura przemysłowa.
W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła skoordynowany atak na Zaporoże, wykorzystując zarówno drony, jak i rakiety. Według informacji przekazanych przez szefa zaporoskich władz wojskowych, Iwana Fedorowa, w wyniku ostrzału zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne.
W ataku poważnie ucierpiała infrastruktura miasta. Uszkodzeniu uległo sześć budynków mieszkalnych, dwa domy prywatne, sklep oraz obiekt infrastruktury przemysłowej.
Również obwód połtawski stał się celem rosyjskich ataków. Jak poinformował szef tamtejszych władz obwodowych, Witalij Djakiwnycz, w wyniku ostrzału zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz hotel.
Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta nie ustają. Władze lokalne apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa.