W piątek ukraińskie drony zaatakowały również rafinerie w Permie i Jarosławiu oraz zakłady przemysłowe w Rostowie nad Donem. Dzień wcześniej bezzałogowce uderzyły w Dagestanie, gdzie - jak poinformował ukraiński Sztab Generalny - trafiono m.in. w wielozadaniowy okręt rakietowy projektu 22800 "Karakurt" w rejonie Kaspijska.

Mógł on wystrzeliwać rakiety manewrujące Kalibr.

Mimo ogłoszenia przez rosyjski resort obrony zawieszenia broni od 8 do 10 maja Rosjanie kontynuują działania zbrojne przeciwko Ukrainie.

"Kreml nie ma żadnych zamiarów przerywania ognia" - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.