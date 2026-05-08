W piątek rano ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie instalacje wojskowe w Groznym, stolicy Czeczenii – poinformował portal Militarnyj, powołując się na lokalne źródła w serwisie Telegram. Celem ataku była baza 42. dywizji armii rosyjskiej na przedmieściach miasta oraz prawdopodobnie budynek lokalnego zarządu Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Według informacji przekazanych przez kanał Astra, do ataku użyto co najmniej dwóch dużych bezzałogowców, skonstruowanych na bazie lekkich samolotów. Tego typu drony, wykorzystywane przez Ukrainę od 2024 roku, mogą przenosić kilkaset kilogramów materiałów wybuchowych na dystans przekraczający 1000 kilometrów.