Teheran dementuje słowa Trumpa

Trump z kolei w kilku poniedziałkowych wypowiedziach poinformował o prowadzeniu rozmów z Iranem, przedstawiając je jako "dobre i produktywne" negocjacje, które mogą szybko skutkować zakończeniem wojny, trwającej od 28 lutego. Irański resort dyplomacji przekazał, że Waszyngton zaproponował rozmowy, ale od wybuchu wojny nie doszło do żadnych negocjacji.

Netanjahu dodał w swoim wystąpieniu, że Izrael będzie kontynuował ataki zarówno na Iran, jak i Liban. USA i Izrael od 28 lutego prowadzą naloty na Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i arabskie państwa Zatoki Perskiej, uderzając w położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne.

Hezbollah wchodzi do wojny

Do wojny przyłączyła się wspierana przez Iran libańska bojówka Hezbollah, przez co konflikt objął również to państwo. Izrael prowadzi intensywne naloty na Liban i ograniczoną ofensywę lądową na południu tego kraju.

Izraelscy i amerykańscy przywódcy wśród celów wojny przeciwko Iranowi wymieniali wcześniej m.in. uniemożliwienie stworzenia broni atomowej przez to państwo, zniszczenie jego arsenału rakietowego i fabryk tego uzbrojenia oraz ograniczenie wsparcia Teheranu dla powiązanych z nim grup w rodzaju Hezbollahu. W wypowiedziach Trumpa i Netanjahu pojawiały się też wezwania do obalenia obecnego reżimu w Teheranie.

Siły zbrojne USA i Izraela informowały o poważnych stratach wojsk irańskich podczas ataków. Skalę zniszczeń i stopień realizacji deklarowanych celów trudno oszacować m.in. z powodu niemal całkowitej blokady informacyjnej, wprowadzonej przez władze Iranu.