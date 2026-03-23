Donald Trump widzi szanse na osiągnięcie porozumienia z Iranem - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu, który rozmawiał z amerykańskim przywódcą. Wcześniej Trump informował, że USA prowadzą negocjacje pokojowe z Iranem, jednak irańskie władze zaprzeczały tym słowom.
O efektach rozmowy, którą izraelski premier odbył z amerykańskim przywódcą Netanjahu poinformował w mediach społecznościowych.
Rozmawiałem dzisiaj z naszym przyjacielem, prezydentem Trumpem, który wierzy, że istnieje możliwość wykorzystania ogromnych sukcesów militarnych, uzyskanych wraz z USA, do osiągnięcia celów wojny w ramach porozumienia, które ochroni nasze żywotne interesy - powiedział Netanjahu w nagraniu opublikowanym w serwisie X.