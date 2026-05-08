Główny negocjator Ukrainy Rustem Umierow zakończył serię merytorycznych rozmów w Stanach Zjednoczonych - informuje prezydent Wołodymyr Zełenski, zapowiadając, że na przełomie wiosny i lata do Kijowa mogą przyjechać wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa. W tle - nadzieje na ożywienie dyplomacji i kolejne wymiany jeńców wojennych.

Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy oraz główny negocjator pokojowy, odbył w Stanach Zjednoczonych szereg spotkań dotyczących bezpieczeństwa i kwestii humanitarnych . Po powrocie z USA złożył sprawozdanie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.

"Negocjacje były merytoryczne. Koordynujemy harmonogram niezbędnych wizyt i spodziewamy się wysłanników amerykańskiego prezydenta w Kijowie na przełomie wiosny i lata. Mamy nadzieję, że tym razem uda się zrealizować to, co było planowane i ożywić dyplomację" - napisał ukraiński przywódca na platformie X.

Rozmowy dotyczyły m.in. szczegółów ustaleń mających zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy oraz kolejnych wymian jeńców wojennych. "Musimy zmierzać w kierunku pokoju poprzez wzmacnianie Ukrainy i naszych dwustronnych relacji z USA" - podkreślił prezydent Ukrainy.

Wysoka stawka dyplomatycznych spotkań

Według doniesień medialnych Rustem Umierow spotkał się na Florydzie ze Steve'em Witkoffem, specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ds. misji pokojowych. Ostatnia bezpośrednia runda rozmów amerykańsko-ukraińskich odbyła się w Miami w marcu, jednak nie uczestniczyła w niej rosyjska delegacja.

Wcześniejsze trójstronne negocjacje z udziałem przedstawicieli Kijowa, Waszyngtonu i Kremla zostały przerwane - planowane na 5 marca rozmowy w Abu Zabi odwołano z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Oczekiwanie na wizytę wysłanników Trumpa

Wołodymyr Zełenski w niedawnym wywiadzie dla agencji Bloomberga ujawnił, że zaprosił zarówno Steve'a Witkoffa, jak i Jareda Kushnera (zięcia Donalda Trumpa) do Kijowa, jednak wizyta nie została dotąd potwierdzona. Witkoff od marca 2025 roku był w Moskwie osiem razy, ale ani razu nie odwiedził stolicy Ukrainy.

Ambasador Ukrainy w Waszyngtonie Olha Stefaniszyna wyraziła nadzieję, że "w końcu" do takiej wizyty dojdzie.