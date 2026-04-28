Przywódca podkreślił, że Rosja systematycznie przejmuje zboże na okupowanych terenach i eksportuje je w świat. Wskazał też, że takie działania naruszają prawo samego Izraela. "Ukraina podjęła wszelkie niezbędne kroki dyplomatyczne, aby zapobiec takim incydentom. Widzimy jednak, że kolejny taki statek nie został zatrzymany. Poleciłem Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformowanie wszystkich partnerów naszego państwa o tej sytuacji" - napisał Zełenski.

Kijów przygotowuje pakiet sankcji, które mają objąć osoby bezpośrednio przewożące skradzione zboże i tych, którzy czerpią zyski z procederu. Ma to być koordynowane z państwami europejskimi, by one również wprowadziły analogiczne sankcje.

Władze Ukrainy apelują do Izraela o poszanowanie wzajemnych relacji i powstrzymanie się od działań, które mogłyby je podważyć. Kijów podkreśla, że zależy mu na współpracy i bezpieczeństwie w regionie Bliskiego Wschodu, nad czym sam "realnie pracuje".

"Koniec wojny wynika z woli lidera, który zaczął". Dwa miesiące konfliktu USA-Iran

Ambasador Izraela w Kijowie wezwany do MSZ

W poniedziałek wieczorem szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha poinformował, że ambasador Izraela w Kijowie został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, by wręczyć mu notę protestacyjną. Sybiha wskazywał na bezczynność Izraela w kwestii zezwalania na wwóz do kraju zboża, które władze w Kijowie uznają za skradzione przez Rosję z okupowanych terenów.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar odpowiedział Sybisze, stwierdzając, że sprawa zostanie zbadana, ale "zarzuty nie stanowią dowodów i żadnych dowodów nie przedstawiono".

"Nie złożyliście nawet wniosku o pomoc prawną, zanim zwróciliście się do mediów i mediów społecznościowych" - napisał w serwisie X. Stosunki dyplomatyczne "nie są utrzymywane na Twitterze ani w mediach" - dodał.

Jak ustaliło śledztwo portalu "Suspilne", Rosja dyskretnie dostarcza Izraelowi skradzioną ukraińską pszenicę. Z kolei izraelski dziennik "Haaretz" poinformował, że statek Panormitis, ze zbożem z okupowanych terytoriów Ukrainy, oczekuje na pozwolenie na rozładunek w Hajfie. Ustalenia dziennika potwierdziły ukraińskie media.

Dziennik "Haaretz" dodał, że w tym roku w Izraelu rozładowano już cztery transporty zboża z okupowanej Ukrainy. Dziennikarze "Slidstva.Info" ustalili, że tylko w latach 2023-24 Turcja zakupiła ponad 54 tysiące ton zboża, które zostało wysłane przez rosyjską firmę z okupowanego Mariupola. Część tego zboża trafiła do tureckiej firmy Erisler, uczestniczącej w Światowym Programie Żywnościowym ONZ.