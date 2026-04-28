Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rosyjską rafinerię w Tuapse nad Morzem Czarnym, wzniecając pożar. Jest to trzecie uderzenie w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

  • W nocy z 27 na 28 kwietnia ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy w Tuapse nad Morzem Czarnym.
  • Do akcji skierowano ponad 120 strażaków i liczne jednostki; trwa ewakuacja obiektu.
Atak Ukrainy na rosyjską rafinerię w Tuapse

Ukraińskie drony zaatakowały w nocy kluczowy rosyjski węzeł naftowy w Tuapse nad Morzem Czarnym.

Regionalne władze potwierdziły, że pożar w obiekcie należącym do Rosnieftu wybuchł w wyniku ataku dronowego. Nie zgłoszono żadnych ofiar. Do gaszenia pożaru wysłano ponad 120 strażaków i liczne jednostki.

Mieszkańcy regionu informowali, że po godzinie 2 w nocy doszło do kilku eksplozji, a następnie nad miastem zaczął unosić się gęsty dym.

Jest to trzeci atak na rafinerię w Tuapse w ciągu niecałych dwóch tygodni - wcześniejsze nastąpiły 16 i 20 kwietnia i wywołały poważne pożary, które uszkodziły zbiorniki i wyłączyły zakład z eksploatacji. W drugim ataku zginęła jedna osoba.

Rafineria w Tuapse jedną z dziesięciu największych

Rafineria w Tuapse - jedna z dziesięciu największych rosyjskich rafinerii i jedyny tak duży obiekt na wybrzeżu Morza Czarnego - jest ściśle powiązana z terminalem portowym wykorzystywanym do eksportu paliw. Uszkodzenia infrastruktury magazynowej i pożary uniemożliwiły transport i wstrzymały działalność.

W związku z ciągłym zagrożeniem ze strony dronów wprowadzono tymczasowe ograniczenia lotów na lotniskach w Krasnodarze, Gelendżyku i Soczi.

