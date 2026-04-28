Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rosyjską rafinerię w Tuapse nad Morzem Czarnym, wzniecając pożar. Jest to trzecie uderzenie w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Regionalne władze potwierdziły, że pożar w obiekcie należącym do Rosnieftu wybuchł w wyniku ataku dronowego. Nie zgłoszono żadnych ofiar. Do gaszenia pożaru wysłano ponad 120 strażaków i liczne jednostki.
Mieszkańcy regionu informowali, że po godzinie 2 w nocy doszło do kilku eksplozji, a następnie nad miastem zaczął unosić się gęsty dym.