Jest to trzeci atak na rafinerię w Tuapse w ciągu niecałych dwóch tygodni - wcześniejsze nastąpiły 16 i 20 kwietnia i wywołały poważne pożary, które uszkodziły zbiorniki i wyłączyły zakład z eksploatacji. W drugim ataku zginęła jedna osoba.

Rafineria w Tuapse - jedna z dziesięciu największych rosyjskich rafinerii i jedyny tak duży obiekt na wybrzeżu Morza Czarnego - jest ściśle powiązana z terminalem portowym wykorzystywanym do eksportu paliw. Uszkodzenia infrastruktury magazynowej i pożary uniemożliwiły transport i wstrzymały działalność.

W związku z ciągłym zagrożeniem ze strony dronów wprowadzono tymczasowe ograniczenia lotów na lotniskach w Krasnodarze, Gelendżyku i Soczi.