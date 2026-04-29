​Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow poinformował o odbyciu półtoragodzinnej rozmowy między przywódcą Rosji a prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rozmowa przyniosła szereg deklaracji dotyczących sytuacji na Ukrainie, Iranu oraz współpracy gospodarczej. "Zasugerowałem Putinowi mały rozejm w Ukrainie, on może to zrobić" - powiedział po rozmowie prezydent USA.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W środę doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy prezydentami Stanów Zjednoczonych i Rosji. Według doradcy Putina ds. polityki zagranicznej, Jurija Uszakowa, rozmowa trwała ponad półtorej godziny i obejmowała szeroki zakres tematów - od konfliktu na Ukrainie, przez sytuację w Iranie, aż po kwestie gospodarcze i energetyczne.

Propozycja rozejmu w Ukrainie

Jednym z kluczowych tematów była sytuacja w Ukrainie. Władimir Putin zaproponował zawieszenie broni podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, który w Rosji przypada na 9 maja. Święto to upamiętnia zwycięstwo Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w czasie II wojny światowej.

Donald Trump odniósł się przychylnie do tej inicjatywy, podkreślając, że osiągnięcie porozumienia kończącego wojnę jest coraz bliższe. Zasugerowałem Putinowi mały rozejm w Ukrainie, on może to zrobić - przyznał po rozmowie Trump. Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę. Myślę, że wymyślimy rozwiązanie (wojny w Ukrainie) stosunkowo szybko. Mam taką nadzieję, chciałbym takiego rozwiązania - dodał.

Trump ocenił, że Putin był gotowy na zawarcie porozumienia już "jakiś czas temu", lecz "pewni ludzie uczynili to trudnym". Prezydent nie wyjaśnił, kogo ma na myśli, lecz w przeszłości obwiniał Ukrainę o utrudnianie rozmów.

Według Uszakowa Putin powiedział, że "Kijów ucieka się do terrorystycznych metod, atakując obiekty cywilne na terytorium Rosji".

Iran i Zatoka Perska pod lupą

W trakcie rozmowy poruszono również temat Iranu oraz sytuacji w Zatoce Perskiej. Putin wyraził poparcie dla decyzji Trumpa o przedłużeniu rozejmu w wojnie z Iranem. Obaj przywódcy zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo w regionie i potencjalne zagrożenia związane z programem nuklearnym Iranu.

Putin powiedział, że może pomóc z programem wzbogacania uranu Iranu, wolałbym żeby pomógł zakończyć wojnę w Ukrainie - zaznaczył Trump.

Uszakow, nie podał szczegółów propozycji Putina wobec Iranu, ale stwierdził, że jakiekolwiek wznowienie działań wojennych na Bliskim Wschodzie "nieuchronnie będzie miało niezwykle szkodliwe konsekwencje" i nie leży w niczyim interesie.

Rosja jest zdecydowana zapewnić pełne wsparcie dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu pokojowe rozwiązanie kryzysu i zaproponowała szereg rozwiązań mających na celu rozwiązanie sporów dotyczących irańskiego programu nuklearnego - powiedział Uszakow reporterom po rozmowie obu przywódców.

Uszakow zapowiedział, że Rosja będzie utrzymywać kontakt z Iranem, z którym łączy ją "strategiczne partnerstwo", a także z państwami Zatoki Perskiej i Izraelem, aby zapewnić, że nie dojdzie do wznowienia działań wojennych w regionie.

Potępienie zamachu na Trumpa

Podczas rozmowy Władimir Putin potępił również próbę zamachu na Donalda Trumpa. Ten gest został odebrany jako wyraz solidarności w obliczu zagrożenia dla bezpieczeństwa przywódcy Stanów Zjednoczonych.

Rozmowa telefoniczna między przywódcami była pierwszą publicznie ogłoszoną rozmową od 9 marca, dziewięć dni po tym, jak USA i Izrael rozpoczęły wojnę z Iranem.