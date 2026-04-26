Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak na terytorium Rosji, uszkadzając m.in. rurociąg transportujący kwas siarkowy na terenie zakładów chemicznych JSC Apatit w obwodzie wołogodzkim. Rosyjski resort obrony informuje, że obrona powietrzna w ciągu kilkunastu godzin zestrzeliła w sumie ponad 250 ukraińskich dronów.

Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak na terytorium Rosji, uszkadzając m.in. rurociąg transportujący kwas siarkowy na terenie zakładów chemicznych JSC Apatit w obwodzie wołogodzkim

Ukraińcy zaatakowali dronami kilkanaście obwodów Rosji, w tym okupowany Krym.

Rosyjska obrona powietrzna zneutralizowała ponad 250 bezzałogowców.

Siły Kijowa za cel obrały m.in. zakład należący do jednego z największych na świecie producentów nawozów fosforowych.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej informuje, że od godz. 20:00 czasu moskiewskiego w sobotę do godz. 9:00 w niedzielę (godzina do przodu względem czasu obowiązującego w Polsce) obrona powietrzna zestrzeliła ponad 250 ukraińskich dronów nad kilkunastoma obwodami kraju.

Ukraińcy zaatakowali m.in. obwód wołgogradzki, obierając za cel zakłady chemiczne JSC Apatit. Gubernator obwodu wołgogradzkiego Gieorgij Filimonow przekazał, że w wyniku ataku uszkodzony został rurociąg transportujący kwas siarkowy.

Samorządowiec wskazał, że wyciek szybko zatamowano; jego zdaniem nie doszło ani do pożaru, ani emisji niebezpiecznych substancji do środowiska. Dodał, że pięć osób zostało rannych, przy czym jedna jest w ciężkim stanie.

Reuters informuje, że JSC Apatit jest spółką zależną PhosAgro, jednego z największych na świecie producentów nawozów fosforowych.

Według gubernatora, w nocy z soboty na niedzielę obwód wołgogradzki był atakowany co najmniej trzykrotnie - w tym czasie zestrzelono 14 ukraińskich dronów.

Drony nad Krymem i innymi regionami

Ukraińskie drony zaatakowały również Krym - Michaił Razwożajew, szef okupacyjnych władz Sewastopola, poinformował, że nocny atak na miasto był dotychczas jednym z "najpoważniejszych", dodając, że zneutralizowano 71 bezzałogowców.

Zginęła tam jedna osoba, a cztery zostały ranne. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, sklepy i pojazdy; fragmenty zestrzelonych dronów spadły na tory kolejowe.

Ukraińcy obrali za cel również obwód jarosławski, gdzie znajduje się kilka rafinerii ropy naftowej. Gubernator Michaił Jewrajew poinformował, że obrona powietrzna odparła "zakrojony na szeroką skalę atak dronów". Nie podał jednak szczegółów.