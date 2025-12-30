Rok 2025 okazał się przełomowy dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak wynika z opublikowanego komunikatu, do tej formacji dołączyło w mijającym roku ponad 13 tysięcy nowych żołnierzy. Tym samym zakończony został etap formowania WOT jako piątego Rodzaju Sił Zbrojnych, a formacja ta osiągnęła pełną gotowość do realizacji swoich zadań na terenie całego kraju.

13 tys. żołnierzy dołączyło do Wojsk Obrony Terytorialnej / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Według najnowszych danych, Wojska Obrony Terytorialnej liczą obecnie około 44 900 żołnierzy. W tej liczbie znajduje się 6 620 żołnierzy zawodowych i aktywnej rezerwy oraz aż 38 280 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Tak imponujący wzrost kadrowy to efekt intensywnych działań rekrutacyjnych oraz rosnącego zainteresowania służbą w tej formacji.

Każde województwo w Polsce posiada już co najmniej jedną brygadę WOT. Największą koncentrację jednostek można zaobserwować w województwie mazowieckim, gdzie funkcjonują aż trzy brygady: 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Radomiu oraz 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej w Warszawie. Po dwie brygady działają także w województwach lubelskim i podkarpackim.

Nowe brygady i wzmocnienie ochrony granic

W mijającym roku szczególny nacisk położono na realizację koncepcji Komponentu Ochrony Pogranicza (KOP). W ramach tego projektu wydzielono cztery brygady: 1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej, 4. Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej, 19. Nadbużańską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz 20. Przemyską Brygadę Obrony Terytorialnej. Każda z tych jednostek została wyposażona w odpowiednie bataliony, które mają zapewnić skuteczną ochronę wschodnich granic kraju.

"Brygady Obrony Pogranicza będą posiadały zdolności w zakresie rozpoznania, wsparcia ogniowego, bezzałogowych systemów uzbrojenia (BSP) i przeciwdziałania BSP oraz logistyczne" - podkreślono w komunikacie. To oznacza, że WOT staje się kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa państwa, nie tylko w wymiarze militarnym, ale także w zakresie zarządzania kryzysowego.

Miniony rok obfitował w liczne operacje, w których żołnierze WOT odegrali istotną rolę. Wśród nich znalazła się operacja "Feniks", mająca na celu niwelowanie skutków powodzi z 2024 roku, a także działania w ramach operacji "Bezpieczny Zachód" i "Bezpieczne Podlasie". Aktualnie trwa operacja "Horyzont", podczas której terytorialsi wspierają służby w patrolowaniu infrastruktury kolejowej, dbając o bezpieczeństwo strategicznych obiektów.

Największe ćwiczenia od lat

W mijającym roku odbyły się również największe od ośmiu lat ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej pod kryptonimem "Ognista Burza". Były one częścią szeroko zakrojonych manewrów "Żelazny Obrońca". "Realizowane różnorakie epizody ćwiczenia potwierdziły zdolność WOT do działania zarówno w militarnym systemie obrony kraju, jak i w systemie zarządzania kryzysowego" - przekazano.

Wojska Obrony Terytorialnej, powstałe w styczniu 2017 roku, stały się integralną częścią polskiego systemu obronnego. Ich zadania obejmują współpracę z wojskami operacyjnymi podczas działań obronnych, działania przeciwdywersyjne oraz wsparcie w przyjmowaniu wojsk sojuszniczych na terenie kraju. Równie ważna jest ich rola w operacjach kryzysowych, gdzie często są pierwszą linią wsparcia dla lokalnych społeczności.

Zakończenie procesu formowania WOT i rozpoczęcie zwiększania potencjału Komponentu Ochrony Pogranicza to kolejny krok w kierunku budowy nowoczesnych, elastycznych i skutecznych Sił Zbrojnych RP. "Mijający rok był okresem intensywnego rozwoju formacji, w wyniku czego udało się zakończyć proces formowania WOT i rozpoczęto proces zwiększania potencjału KOP" - dodano.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej składają się obecnie z pięciu głównych rodzajów wojsk: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.