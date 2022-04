Ukraina potrzebuje 7 miliardów dolarów miesięcznie, aby zrekompensować straty gospodarcze spowodowane wojną z Rosją - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas debaty o pomocy dla Ukrainy, zorganizowanej w Waszyngtonie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.

Wołodymyr Zełenski / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

A na odbudowę będziemy potrzebować setek miliardów dolarów - dodał Zełenski w wystąpieniu online, cytowany przez agencję AFP.

Podkreślił, że zakończenie wojny to jedyny sposób na powstrzymanie światowego kryzysu żywnościowego. Jak wskazał, blokada ukraińskich portów na Morzu Czarnym wpływa na światowe bezpieczeństwo żywności.

Zaapelował również do społeczności międzynarodowej o wykluczenie Rosji z instytucji finansowych i wezwał wszystkie kraje do natychmiastowego zerwania stosunków z Moskwą.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal, który również zabrał głos w dyskusji, ocenił, że ukraiński PKB może zmaleć w tym roku o ponad 50 proc., a jego kraj będzie potrzebował planu odbudowy analogicznego do planu Marshalla.

Zełenski: Przekażcie nam czołgi Leopard

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się w czwartek do parlamentu i narodu Portugalii z prośbą o przekazanie czołgów Leopard, transporterów opancerzonych i pocisków przeciwokrętowych Harpoon, aby Ukraina mogła bronić się przed rosyjską agresją.

Kiedy zwracamy się do narodów wolnego świata, mówimy o prostych i zrozumiałych rzeczach. Żądamy uzbrojenia, żeby obronić się w obliczu brutalnego rosyjskiego wtargnięcia, które przyniosło naszym ludziom tyle zła, ile przed 80 laty przyniosło nazistowskie wtargnięcie. Czołgi Leopard, transportery opancerzone, rakiety przeciwokrętowe Harpoon - to właśnie jest to, co u was jest i czym możecie pomóc obronić wolność i cywilizację Europy. Dlatego zwracam się do waszego państwa z prośbą o przekazanie nam tej pomocy - powiedział Zełenski przez łącze wideo.